Blanca Martín será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Plasencia: "La ciudad no puede estar en el abandono más absoluto"

Blanca Martín Delgado será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Plasencia en las próximas elecciones municipales. La socialista placentina, que durante más de una década ha ocupado uno de los principales puestos institucionales de Extremadura, dará así el salto de nuevo a la primera línea de la política municipal para liderar el proyecto socialista en su ciudad natal.

El anuncio se produce en un momento en el que el PSOE extremeño ha situado la recuperación de las principales ciudades de la región como uno de sus objetivos políticos. En el caso de Plasencia, Martín plantea un discurso especialmente crítico con la situación actual y con las políticas desarrolladas por el Gobierno municipal del PP.

"Plasencia no puede estar en el abandono"

En las declaraciones aportadas esta misma mañana por el PSOE, el partido ha resaltado que está haciendo "una apuesta política importante" por Plasencia, y ha situado así la situación de la ciudad como uno de los principales argumentos para afrontar la próxima cita electoral: "Plasencia no puede estar en el abandono más absoluto", han afirmado.

Los socialistas han calificado además la situación de la ciudad de "decadente" y ha criticado que, a su juicio, el actual Gobierno municipal no haya definido un proyecto de ciudad: "no puede ser que un gobierno como el del Partido Popular haya decidido que en tres legislaturas Plasencia no tenga proyecto de ciudad y no tenga tampoco proyecto de vida para la gente", ha señalado.

También ha puesto el foco en la evolución demográfica de la ciudad. Según han defendido, Plasencia "decrece a diferencia de otras ciudades de más de 20.000 habitantes", una situación que considera especialmente preocupante a la hora de plantear el futuro económico y social del municipio.

De presidenta de la Asamblea a candidata en su ciudad

La candidatura supone un nuevo capítulo en la trayectoria política de Blanca Martín, nacida en Plasencia en 1976 y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Su relación con la política autonómica comenzó hace más de dos décadas, cuando fue elegida diputada en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres en 2003.

Tras una primera etapa como parlamentaria, también trabajó como asesora del entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Regresó a la Asamblea en 2015 y ese mismo año fue elegida presidenta de la Cámara extremeña, un cargo que mantuvo durante tres legislaturas, hasta enero de 2026.

Durante su etapa al frente de la Asamblea, Martín se convirtió en una de las principales figuras institucionales del PSOE extremeño. Fue reelegida como presidenta en 2019 y 2023, hasta que el pasado enero el popular Manuel Naharro asumió la Presidencia de la Cámara tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2025. En aquella votación, Martín fue la candidata socialista a presidir nuevamente el Parlamento regional y obtuvo 18 votos.

Una trayectoria vinculada al PSOE de Plasencia

Su relación con la política local no es nueva. En 2018, Martín fue elegida secretaria general del PSOE de Plasencia tras imponerse a la candidatura de Nuria López, en una votación en la que obtuvo 86 apoyos frente a los 62 de su rival. Era además su segundo intento de dirigir la agrupación socialista placentina, después de haberlo intentado en 2004.

Ahora, después de varios años, Martín vuelve a situar Plasencia en el centro de su actividad política. Su candidatura se plantea con un mensaje de oposición frontal al actual Gobierno municipal y con la intención de convertir cuestiones como el proyecto de ciudad y la evolución demográfica en algunos de los ejes de la próxima campaña.

Su regreso a la política municipal sitúa así a una dirigente con una amplia experiencia institucional al frente de la apuesta del PSOE para recuperar la Alcaldía de Plasencia, actualmente en manos del Partido Popular.