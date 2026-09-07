Jornadas de inicio
La Diócesis de Plasencia arranca el curso con una gran cita abierta a toda su comunidad
El Colegio Santísima Trinidad acogerá el 26 de septiembre una cita que reunirá a la comunidad diocesana bajo el lema "Renacer juntos en Cristo para la Misión" y que contará con el obispo de Málaga, José Antonio Satué
La Diócesis de Plasencia ha anunciado la preparación para la Asamblea Diocesana de Inicio de Curso Pastoral, que contará con una celebración el próximo sábado, 26 de septiembre, en el Colegio Santísima Trinidad de Plasencia, situado en la avenida Virgen del Puerto, número 22. La jornada arrancará a las 10.00 horas y estará marcada por el encuentro, la comunión y la renovación de la comunidad diocesana.
Bajo el lema "Renacer juntos en Cristo para la Misión", la Asamblea ha comenzado a plantearse como un espacio abierto a todos los que forman parte de la Iglesia diocesana de Plasencia. Entre los participantes estará el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, que intervendrá en uno de los talleres previstos durante la jornada.
Un lema para "renovar" la vida pastoral
El vicario de Pastoral, David Calderón, ha explicado en una carta remitida a sacerdotes, religiosos, religiosas y comunidades diocesanas el significado del lema elegido para este nuevo curso: "renacer, porque siempre necesitamos dejarnos renovar por el Señor; juntos, porque nadie vive ni anuncia la fe por separado; en Cristo, porque Él es quien nos reúne, nos sostiene y nos envía; para la misión, porque hemos recibido un Evangelio que no podemos guardar para nosotros", ha señalado.
Calderón también ha destacado la importancia de recuperar los vínculos entre quienes forman parte de las distintas realidades de la diócesis. En este sentido, ha señalado que "necesitamos volver a mirarnos como hermanos, compartir nuestros caminos, nuestras esperanzas y también nuestras dificultades". La intención es poner en común las distintas experiencias pastorales y reforzar la idea de pertenencia a una misma Iglesia.
Ponencias y cinco talleres
La jornada ha comenzado a las 10.00 horas con la apertura de la Asamblea y la ponencia "Renacer juntos en Cristo para la misión". En ella participarán Paxti "Fano", reconocido ilustrador, y Unai Quirós, cantautor de música católica, quienes ayudarán a profundizar en el lema desde la perspectiva del primer anuncio.
Tras un descanso a las 12.00 horas, a las 12.30 se desarrollarán cinco talleres en grupos. Las propuestas abordarán diferentes ámbitos de la actividad pastoral: "Renacer en la pastoral rural", a cargo de monseñor José Antonio Satué; "Renacer en la catequesis"; "Renacer en la música"; "Renacer en la caridad"; y "Renacer en la celebración".
Una jornada para reforzar la comunidad diocesana
La Diócesis ha subrayado la importancia de la participación en esta cita, al considerar que la asistencia representa una manera de mostrar el sentimiento de pertenencia a la Iglesia diocesana y de contribuir a su misión. La Asamblea será, según la organización, una expresión de una "Diócesis viva, que se encuentra, que celebra, que escucha, que discierne y que quiere seguir caminando unida".
La programación concluirá a las 14.00 horas, aunque la jornada continuará posteriormente con una comida para quienes hayan decidido participar en ella. Para asistir a esta comida será necesario inscribirse antes del 22 de septiembre a través del teléfono 927 411 612. A las 15.00 horas, los alumnos de la Escuela Hogar Placentina pondrán el broche a la jornada con una representación musical del espectáculo "Alicia en el país de las maravillas".
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