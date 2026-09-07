De una reunión entre amigos a una cita imprescindible en Plasencia: los orígenes de la GumiParty

Hay proyectos que nacen con una estrategia previa y otros que, simplemente, empiezan. La GumiParty pertenece a los segundos. En 2005, cuatro amigos de Plasencia decidieron organizar un encuentro vinculado a la informática, los videojuegos, la cultura manga y los cómics sin saber muy bien qué podía ocurrir. No había grandes presupuestos ni experiencia previa en organizar eventos. Solo tiempo, ilusión y la curiosidad por comprobar si había más personas en la ciudad con los mismos intereses que ellos.

La respuesta llegó mucho antes de lo que esperaban. Aquella primera GumiParty reunió a unas 300 personas y convirtió lo que pretendía ser prácticamente un coloquio entre amigos en el comienzo de una historia que este año alcanzará su edición número veintiuno. Roberto Manchado, uno de sus principales organizadores, todavía recuerda la presión de aquellos primeros días. “Había gente de la organización llorando en el baño por la presión”, ha contado. Lo que entonces parecía un mundo, dos décadas después forma parte del calendario otoñal de Plasencia.

Cuatro amigos dispuestos

En aquella época, internet todavía era muy diferente al actual. Aplicaciones como YouTube y las plataformas digitales no existían como las conocemos, y encontrar a personas con las mismas aficiones resultaba mucho más complicado: "no había YouTube, no había redes sociales tal y como las conocemos hoy", ha resaltado Roberto. Las comunidades se movían por herramientas como el IRC o Messenger, pero no existía la facilidad actual para localizar a personas con intereses comunes o descubrir eventos especializados.

El querer hacer tu evento más bonito cada año es lo que realmente ha hecho que funcione Roberto Manchado — Organizador de la GumiParty

La idea surgió precisamente de esa necesidad de encontrarse, de conectar. Roberto y un amigo, ambos vinculados a la fotografía digital, decidieron poner en marcha un evento siguiendo el ejemplo de otras ciudades: "queríamos intentar sacar de la piedra que había más gente de la ciudad que le interesaba esto, y conocer a otra gente con los mismos gustos", ha explicado. No esperaban que aquello fuera a convertirse en una cita multitudinaria. Si funcionaba, continuarían. Si no, serían cuatro amigos pasando el fin de semana juntos.

La organización tampoco tenía experiencia. Roberto tenía entonces alrededor de 21 o 22 años y, junto al resto del equipo, fue aprendiendo sobre la marcha. "No habíamos hecho un evento ni nada, ni una coordinación. Lo hicimos todo a ojo", ha contado. Aquella improvisación acabó dando paso a una segunda edición mucho más preparada, porque ya sabían que existía un público dispuesto a regresar

Plasencia como punto de encuentro

Aunque la GumiParty tiene sus raíces en Plasencia, su público ya no procede únicamente de la ciudad. Aproximadamente el 60% de los participantes actuales son placentinos, mientras que el 40% restante llega desde otros puntos. Hay asistentes de localidades cercanas de La Vera, Jaraíz o Coria, pero también de Cáceres, Salamanca, Madrid o Sevilla. Incluso Portugal tiene presencia entre los visitantes.

Retrato de Roberto Manchado, organizador del evento / Cedida

Para Roberto, una parte de la explicación de su continuidad está en cómo nació el proyecto. No lo hizo una gran empresa buscando rentabilidad, sino un grupo de jóvenes al que varias personas decidieron apoyar cuando todavía no había garantías de que aquello funcionara. “Les gustó el proyecto, vieron a un montón de chavales con ilusión en hacerlo y nos apoyaron”, ha recordado.

Desde entonces, el objetivo ha sido sencillo: intentar que cada edición sea mejor que la anterior. “El querer hacer tu evento más bonito cada año es lo que realmente ha hecho que funcione”, ha dicho.

Barreras económicas

Ese crecimiento, sin embargo, tiene un límite económico. La GumiParty no funciona con una lógica empresarial convencional. Roberto ha explicado que las ayudas económicas obtenidas se reinvierten en material para estos tres días: “Todo el dinero que viene de subvenciones o de las entradas va al evento”, ha señalado.

Los costes también han aumentado considerablemente. El Palacio de Congresos no cobra a la organización el alquiler, pero sí los gastos de consumo, limpieza y seguridad, que alcanzan unos 8.500 euros. Una cifra que, según ha explicado Roberto, prácticamente iguala los 8.000 euros que reciben actualmente de la Junta de Extremadura.

La pasada edición, además, supuso un esfuerzo extraordinario por la celebración de su aniversario, con más invitados y actividades de las habituales. La organización ha terminado de afrontar ahora los gastos derivados de aquella cita. “Eso es lo que no tiene que pasar”, ha reconocido Roberto, que considera que el evento debe ser capaz de sostenerse sin generar una carga económica posterior para quienes lo organizan.

El relevo, en los hijos

A pesar de las dificultades, la GumiParty sigue teniendo vistas al futuro. Esta edición se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026, y, mientras tanto, ya hay otra forma de crecimiento que está ocurriendo de manera natural: algunos de los jóvenes que acudieron a las primeras ediciones ahora regresan acompañados de sus hijos. La organización ha empezado incluso a incorporar actividades infantiles durante el domingo para facilitar que esas familias puedan seguir formando parte del encuentro.

Quizá ahí esté una de las claves de la longevidad de la GumiParty. El evento ha cambiado, porque también lo ha hecho la tecnología, pero su razón de ser continúa siendo prácticamente la misma que en 2005: juntar a personas quepiensan que no hay nadie cerca con quien compartir aquello que les apasiona.