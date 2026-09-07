Plasencia invierte medio millón de euros en mejorar la eficiencia energética de tres colegios públicos

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado una inversión de casi medio millón de euros, destinados a un proyecto de mejora de la eficiencia energética de los colegios públicos de la ciudad. El alcalde, David Dóniga, y la concejala de Obras, Mayte Díaz, han visitado el CEIP San Miguel Arcángel para comprobar el avance de las actuaciones que se están llevando a cabo en el centro.

Las obras contemplan diferentes medidas destinadas a reducir el consumo energético y mejorar las condiciones de los espacios educativos. Entre ellas se encuentran la sustitución de ventanas, el cambio de las antiguas calderas de gasóleo por equipos más modernos y eficientes, la renovación de la climatización y la instalación de iluminación LED, además de la futura colocación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.

Actuaciones en tres colegios públicos

El proyecto no se limita al centro educativo visitado, sino que la iniciativa también alcanza a los colegios Inés de Suárez y Miralvalle. Con estas actuaciones, el consistorio pretende avanzar en la mejora de la eficiencia energética de los centros públicos y reducir tanto el consumo como las emisiones asociadas al funcionamiento de sus instalaciones.

El alcalde de Plasencia ha señalado durante la visita que se trata de "una inversión en eficiencia energética en los colegios" que permitirá mejorar las condiciones de los alumnos en las aulas, así como la calidad de las instalaciones y desarrollo del personal.

Ventanas, climatización y placas solares

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentra la renovación de las ventanas de los centros, así como la sustitución de las calderas de gasóleo por sistemas más modernos y eficientes. Del mismo modo, el proyecto incorpora también nuevos equipos de aire acondicionado y una renovación de la iluminación mediante tecnología LED.

A estas medidas se sumará la instalación de placas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo en los centros. El conjunto de las actuaciones, según ha indicado Dóniga, permitirá alcanzar un ahorro energético del 50%, al mismo tiempo que contribuirá a disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Un ahorro energético del 50%

El organismo municipal ha vinculado esta inversión tanto a la mejora de la eficiencia de los edificios educativos como al incremento del confort de alumnos y docentes. El mantenimiento de los colegios públicos y los gastos energéticos de estos centros corresponden a los ayuntamientos, por lo que el consistorio de la capital del Jerte ha impulsado estas actuaciones para modernizar sus instalaciones.

Dóniga ha defendido que la intervención forma parte del trabajo municipal para avanzar hacia una ciudad más sostenible y con menos emisiones:"todo ello conlleva un ahorro energético del 50% al igual que la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera", ha afirmado el alcalde, que ha concluido la información con un "continuamos trabajando por una Plasencia más sostenible".

El proyecto permitirá así actuar de manera conjunta sobre tres centros educativos públicos de la ciudad, con medidas dirigidas a reducir el consumo energético y mejorar el confort en las instalaciones que utilizan a diario alumnos y docentes.

En este sentido, la intervención permitirá además actualizar progresivamente las instalaciones de estos centros educativos y avanzar hacia un modelo de edificios públicos con un menor consumo energético. Las nuevas soluciones incorporadas en los colegios buscan aprovechar mejor los recursos disponibles y ofrecer unas condiciones más adecuadas para el desarrollo de la actividad diaria de alumnos y docentes.