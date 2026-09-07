VOX y Ayuntamiento de Plasencia chocan por las subvenciones sociales pendientes de 2025

VOX Plasencia ha denunciado el retraso en el pago de las subvenciones municipales correspondientes a 2025 a distintas entidades sociales de la ciudad. La formación ha mencionado organizaciones como Proyecto Hombre y Cáritas para ejemplificar que, aunque ya han ejecutado y justificado las actuaciones subvencionadas, todavía no han recibido las cantidades comprometidas por el Ayuntamiento.

El grupo municipal sostiene además que la situación ha provocado que las entidades tengan que presentar este año "un único proyecto" que englobe las anualidades de 2025 y 2026. Para VOX, esta circunstancia supone trasladar a las organizaciones sociales las consecuencias de una gestión municipal que califica de "despropósito".

VOX denuncia el retraso de las ayudas

La formación afirma que las entidades afectadas "han cumplido con sus obligaciones", han justificado las subvenciones concedidas durante 2025 y han entregado la documentación requerida. Sin embargo, según su versión, el ayuntamiento todavía no habría abonado las cantidades correspondientes.

"Es difícil entender que una entidad tenga que ejecutar un proyecto, justificarlo correctamente, recibir el visto bueno y, sin embargo, no cobrarlo y que un año después se le diga que vuelva a incluirlo en una nueva solicitud", ha señalado VOX Plasencia.

La formación considera que obligar a las organizaciones a incorporar el ejercicio anterior a las nuevas solicitudes supone "hacer pagar a las entidades sociales la incapacidad de gestión" por parte del propio Gobierno municipal. Por ello, reclama al consistorio que aclare el número de organizaciones afectadas y el importe total de las subvenciones pendientes.

El Ayuntamiento asegura que las ayudas se están tramitando

Frente a estas intervenciones, desde el Ayuntamiento de Plasencia aseguran que el proceso de las subvenciones "está en marcha" y que las entidades están enviando actualmente la documentación necesaria para justificar las ayudas.

El Gobierno local sostiene que el procedimiento se está actualizando y señala que las propias juntas de gobierno permiten comprobar que dichas compensaciones "se están poniendo al día". De esta manera, el organismo municipal rechaza la interpretación realizada por VOX sobre la situación de las ayudas.

VOX pide que se deje de "marear"

VOX, por su parte, insiste en que el Ayuntamiento debe abonar las subvenciones pendientes y dejar de "marear" a las entidades sociales. La formación reclama además conocer cuántas organizaciones se encuentran en esta situación y qué cantidad de dinero permanece sin pagar.

"Las entidades sociales han cumplido. Ahora le toca cumplir al ayuntamiento", sostiene VOX Plasencia, que considera que estas organizaciones no deben asumir las consecuencias de los retrasos administrativos.

La formación concluye que las entidades que trabajan con los vecinos de Plasencia no pueden convertirse, a su juicio, en "caja de financiación de su mala gestión", mientras el Ayuntamiento mantiene que el procedimiento está avanzando y que las justificaciones y pagos se están poniendo al día.

El cruce de versiones deja así pendiente de concretar el alcance de los retrasos denunciados por VOX sobre el pago de estas ayudas económicas. Mientras la formación reclama al Ayuntamiento el pago inmediato de las ayudas y datos sobre las entidades y cuantías afectadas, el Gobierno municipal defiende que la tramitación continúa y que las justificaciones presentadas por las organizaciones están permitiendo avanzar en el abono de las subvenciones.