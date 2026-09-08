Teatro, humor y magia: esta es la agenda cultural de Plasencia más destacada para septiembre

La ciudad de Plasencia encara la segunda mitad de septiembre con tres propuestas culturales que llevarán diferentes espectáculos a dos de los principales espacios escénicos de la ciudad. El Teatro Alkázar y el Palacio de Congresos Roberto Iniesta acogerán durante las próximas semanas actuaciones de teatro, humor y magia.

La programación arrancará el sábado 12 de septiembre con "Las horas serenas", de Jachas Teatro, y continuará una semana después, el día 19, con el humorista sevillano Juan Amodeo y su espectáculo "013 Origen". Finalmente, el 26 de septiembre, el Teatro Alkázar será el encargado de recibir al mago Peio Rivas con "Déjà Vu".

"Las horas serenas", primera cita

La primera de estas propuestas llegará este sábado, 12 de septiembre, al Teatro Alkázar. A partir de las 20.30 horas, Jachas Teatro representará "Las horas serenas", una obra que indaga en el territorio donde la verdad, el silencio y la memoria se convierten en elementos incómodos.

La representación plantea un diálogo entre la autora y su investigador y aborda cuestiones como la autoría, la identidad y la reparación. La obra se mueve entre la sombra y la luz, y propone una reflexión sobre el tiempo, la memoria, el presente y el olvido, sin limitarse únicamente a restituir un nombre, sino cuestionando también el propio mecanismo en el que se erige verdad.

La figura de María de la O Lejárraga y entrada gratuita

Uno de los ejes de la propuesta es la figura de la escritora María de la O Lejárraga. Su voz y sus palabras aparecen vinculadas a una historia en la que la investigación y el conocimiento adquieren un papel fundamental como herramientas para reparar y avanzar.

Jachas Teatro plantea así una obra que reivindica la importancia de mirar aquello que durante años ha permanecido presente pero que no siempre ha sido observado. "No hay tierra más fiel que la de las palabras...", recoge la propuesta a través de una frase de María de la O Lejárraga. Además, la propia página web del teatro ha destacado que se trata de una actuación libre y con acceso gratuito hasta completar aforo.

Juan Amodeo toma el relevo en el Palacio de Congresos

Dentro de este ámbito, el sábado 19 de septiembre aterriza en el Palacio de Congresos de la ciudad una propuesta completamente diferente. El humorista sevillano Juan Amodeo actuará a las 20.00 horas con su nuevo espectáculo, "013 Origen", en el que regresa a sus raíces y recupera al artista que hacía reír "sin filtros" y sin preocuparse por los likes que tenía en redes sociales.

Cartel de Juan Amodeo en Plasencia / Palacio de Congresos

La propuesta mezcla humor, verdad, nostalgia y experiencias personales para hablar de aquello que muchas veces se omite, así como de algunos momentos en los que las personas sienten que se alejan de quienes son. El espectáculo se presenta como una propuesta cercana y directa, en la que las risas del público se combinarán con una mirada personal del artista.

Las entradas tienen un precio que oscila en los 18 euros. Juan Amodeo resume el espíritu de esta nueva propuesta con una declaración clara: "Más barrio, más verdad y más Juan que Amodeo".

La magia cerrará el mes

Finalmente, el broche de oro correrá a cargo de un espectáculo de magia, con una última cita que llegará el 26 de septiembre al Teatro Alkázar. A las 19.00 horas, el mago Peio Rivas presentará "Déjà Vu", un espectáculo que juega con la percepción del tiempo, los recuerdos y la sensación de haber vivido anteriormente una determinada situación.

La propuesta parte de una pregunta: si un momento parece repetirse, ¿se está viviendo de nuevo o simplemente se está recordando? A partir de ahí, el espectáculo plantea un recorrido en el que se mezclarán pensamientos, sueños, recuerdos e ilusionismo.

De esta manera, la programación de septiembre ofrece tres citas diferentes para la segunda mitad del mes, con propuestas dirigidas a públicos diversos y repartidas entre el Teatro Alkázar y el Palacio de Congresos de Plasencia.