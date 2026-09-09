El Ayuntamiento de Plasencia multa con 18.000 euros una infracción urbanística en la calle Calzada de San Lázaro

El Ayuntamiento de Plasencia ha sancionado con 18.000 euros a Alba Silva Torosio por una infracción urbanística relacionada con unas actuaciones realizadas en un inmueble situado en el número 37 de la calle Calzada de San Lázaro. La resolución ha sido adoptada por el Pleno de la Corporación Municipal mediante acuerdo de 5 de junio de 2026.

El expediente, tramitado por la Unidad de Disciplina Urbanística, considera los hechos constitutivos de una infracción grave, de acuerdo con el artículo 183.3 g) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. La sanción impuesta asciende a 18.000 euros y señala como responsable a Alba Silva Torosio, en su condición de persona promotora-propietaria de las obras.

El Pleno declara ilegales las actuaciones

Además de la multa económica, el ayuntamiento ha declarado la ilegalidad de las actuaciones realizadas en el inmueble de la calle Calzada de San Lázaro, 37. La resolución municipal establece también medidas destinadas a restaurar el orden territorial y urbanístico alterado.

En concreto, se ha ordenado la reposición de la realidad física alterada a su estado original, una actuación que deberá ejecutarse en el plazo de un mes. Los trabajos deberán realizarse a costa de la propietaria y promotora de las obras, según recoge el anuncio municipal publicado el 1 de septiembre de 2026.

Multas coercitivas si no se repone la legalidad

El acuerdo establece además las consecuencias en caso de que la reposición no se lleve a cabo dentro del plazo establecido. Si no se ejecuta la medida, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas por periodos mínimos de un mes, hasta un máximo de diez.

La cuantía de estas multas será, en cada ocasión, del 10% del valor de la obra necesaria para reponer la legalidad, con la condición de que nunca sea inferior a 300 euros. El importe que pudiera recaudar la administración mediante estas multas coercitivas quedará destinado al pago de los gastos que genere una posible ejecución subsidiaria.

Un expediente de disciplina urbanística

El procedimiento sancionador corresponde al expediente SD-DU 15/2025, vinculado con el expediente DU RL 15/2025, y se ha tramitado por actuaciones realizadas en el citado inmueble de Plasencia. El expediente tiene como referencia 2025/4696E y ha sido instruido por Raúl Moreno González, técnico de Administración General de la Unidad de Disciplina Urbanística.

El ayuntamiento ha publicado el anuncio de 1 de septiembre de 2026 de conformidad con el artículo 182.3 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. El documento está firmado por el alcalde-presidente de Plasencia, David Dóniga Estévez.