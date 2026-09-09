Blanca Martín se lanza a por la alcadía: "quiero darlo todo para que Plasencia recupere lo que fue"

Blanca Martín ya es oficialmente la candidata del PSOE a la Alcaldía de Plasencia para las próximas elecciones municipales. La exdiputada regional y expresidenta de la Asamblea de Extremadura ha afrontado su designación como un nuevo reto en su trayectoria política y ha defendido que llega "con la mayor ilusión del mundo" para impulsar un cambio en la ciudad.

Durante su presentación, respaldada por la dirección regional y el Secretario General del PSOE en Plasencia, Alfredo Moreno, Martín ha reivindicado su vínculo con Plasencia y ha apuntado que su candidatura nace con el objetivo de recuperar "el orgullo" de una ciudad que, a su juicio, necesita una transformación profunda en sus calles.

"Plasencia necesita un cambio absoluto"

De este modo, la candidata socialista ha asegurado que su decisión supone "lo más ilusionante" que va a afrontar en su trayectoria política: "soy placentina de toda la vida y lo sabéis porque muchos y muchas me conocéis", ha dicho, antes de defender que "mire donde mire" su tierra natal precisa de "un cambio absoluto en lo que está sucediendo".

Blanca Martín, durante su presentación como candidata a la Alcaldía de Plasencia / Toni Gudiel

Así, Martín ha puesto el foco especialmente en los problemas cotidianos de la ciudad. Ha citado la limpieza, y señala que se ha topado con una Calle Talavera que ha calificado de "negra y totalmente sucia". Ha aludido a distintas situaciones que, según su criterio, evidencian "un abandono total" y la ausencia de un proyecto de ciudad consolidado.

Igualmente, la candidata ha defendido que su proyecto no pretende limitarse a la gestión municipal, sino recuperar la participación ciudadana: "no vengo a ser la alcaldesa del Ayuntamiento de Plasencia, yo vengo a ser la alcaldesa de los placentinos y de las placentinas", ha señalado.

Sánchez Cotrina: "El PSOE de Extremadura sale a ganar Plasencia"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, también ha acudido a la presentación para respaldar públicamente a Martín, y ha defendido que su elección responde a la búsqueda de un proyecto "integrador y de unidad". Según ha dicho, el partido llevaba tiempo buscando a la persona adecuada para el cargo y que contase con "la solvencia política" necesaria para ponerse al frente de la ciudad.

"Hoy venimos aquí a decir bien alto y bien claro que el PSOE de Extremadura apuesta por Plasencia", ha declarado Cotrina. El dirigente socialista ha situado la ciudad como un eje fundamental para el desarrollo del norte de Extremadura y ha defendido recuperar su papel como "centro neurálgico de los servicios públicos, del comercio, de la competitividad empresarial".

Un proyecto integral para la ciudad

Sánchez Cotrina ha insistido en que la candidatura no pretende construirse únicamente desde las estructuras del partido, sino que ha defendido "un proyecto de abajo a arriba", abierto a la sociedad civil y capaz de recuperar la conexión de Plasencia con sus barrios y con las comarcas de su entorno.

En este contexto, Martín ha coincidido en la necesidad de recuperar esa conexión con la ciudadanía y ha defendido que el PSOE debe trasladar una imagen de partido "muy vivo" en la ciudad. La candidata también ha destinado parte de su discurso a destacar la trayectoria de los gobiernos socialistas en Plasencia, así como las inversiones impulsadas desde la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres.

"Venimos a cambiarlo todo"

En este sentido, la socialista ha planteado una estrategia que combinará las necesidades más inmediatas con una visión de futuro: "Podríamos presentar grandes proyectos, lo hemos hecho durante muchos años en los programas electorales, pero hay cosas tan básicas como la limpieza", ha reiterado.

Sánchez Cotrina, por su parte, ha cerrado su intervención apelando al trabajo que queda por delante en la capital del Jerte: "Venimos a cambiarlo todo y dentro de ese cambio necesitamos a toda la ciudad", ha defendido. El dirigente socialista ha animado a Martín y a la agrupación local a recorrer los barrios para conocer de primera mano sus necesidades.