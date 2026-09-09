Sorprenden a una mujer zarandeando a un hombre mayor con muletas en Plasencia y le hallan 300 euros ocultos

Una patrulla de la Policía Local de Plasencia ha detenido a una mujer después de sorprenderla forcejeando, empujando y zarandeando a un hombre de avanzada edad que caminaba con muletas durante la noche de este martes en el barrio de San Lázaro.

Los hechos han ocurrido en la zona de la avenida del Río Jerte, donde los agentes realizaban labores de patrullaje cuando observaron la escena e intervinieron para separarles.

El hombre explicó a los policías que la mujer le había sustraído por la fuerza una cartera que llevaba en el bolsillo y que contenía aproximadamente 300 euros.

La mujer negó inicialmente los hechos y aseguró que no llevaba consigo el dinero. En una primera comprobación los agentes tampoco localizaron la cantidad denunciada, pero, ante la insistencia del perjudicado, una policía llevó a cabo un registro más exhaustivo.

Fue entonces cuando encontró una cartera escondida en una doblez de la zona del pantalón de la mujer, con dinero en su interior que coincidía con lo relatado previamente por la víctima.

Se resistió a los agentes

Según informa la Policía Local, cuando la agente trató de hacerse cargo de la cartera y del dinero, la mujer comenzó a forcejear con ella, se negó a entregarlos y ofreció una fuerte resistencia, por lo que fue necesaria la intervención de varios policías para reducirla.

Finalmente ha sido detenida como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación, resistencia y desobediencia.

Durante la actuación también se requirió la presencia de la Policía Nacional. La detenida fue trasladada a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

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El hombre también fue llevado a dependencias policiales para presentar la denuncia y, una vez finalizados los trámites, los agentes lo acompañaron hasta su domicilio.