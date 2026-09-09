La ampliación del parking de La Isla de Plasencia será una realidad: habrá segunda planta y superará las 700 plazas

El aparcamiento de La Isla encara el último tramo urbanístico para poder ampliarse. El Ayuntamiento de Plasencia llevará este viernes, 11 de septiembre, al Pleno municipal la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM), que permitirá retomar el proyecto para construir una segunda planta y ampliar de forma notable la capacidad del estacionamiento.

La actuación contempla cerca de 380 nuevas plazas, que se sumarían a las alrededor de 339 existentes. De esta forma, el parking pasaría a superar los 700 estacionamientos y se convertiría en uno de los principales puntos de aparcamiento en el entorno del casco histórico.

Una ampliación que busca duplicar la capacidad

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha señalado que se trata de una actuación "de vital importancia" dentro de la estrategia municipal para incrementar la oferta de estacionamiento. En este sentido, ha relacionado la ampliación con los aparcamientos disuasorios que el ayuntamiento ha impulsado durante los últimos años.

La aprobación definitiva de la modificación del PGM permitirá así cerrar el procedimiento urbanístico necesario para recuperar un proyecto que comenzó a plantearse hace varios años. Así lo ha declarado el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, quien ha explicado que este trámite supone "el cierre de ese expediente de modificación del Plan General Municipal".

Un proyecto planteado con anterioridad

El proyecto de ampliación ya había sido impulsado anteriormente, aunque diferentes recursos surgidos durante la licitación derivaron en un procedimiento que impidió ejecutarlo. Según ha explicado Hernández, las posteriores resoluciones judiciales no dieron la razón al Colegio de Arquitectos, aunque el tiempo transcurrido obligó al ayuntamiento a devolver la financiación disponible en aquellas fechas.

La modificación ha permanecido en exposición pública durante varios meses, sin recibir alegaciones, y ha obtenido los informes necesarios de los organismos implicados, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Tajo y las áreas competentes de la Junta de Extremadura. Hernández ha defendido que, con las condiciones urbanísticas "bien determinadas", ahora podrán continuar con el objetivo planteado desde hace casi cinco años.

Segunda planta y más de 700 estacionamientos

De este modo, para financiar la actuación, el consistorio volverá a disponer de fondos EDIL, dentro de los aproximadamente 11 millones de euros obtenidos para desarrollar diferentes proyectos en Plasencia. El alcalde ya ha avanzado que los siguientes pasos serán, precisamente, actualizar los precios del proyecto, licitar las obras y comenzar los trabajos de construcción de la segunda planta.

La ampliación prevista permitirá, en esta primera fase, incorporar cerca de 380 plazas. Hernández ha explicado además que técnicamente el aparcamiento podría continuar creciendo en el futuro con nuevos niveles, aunque la prioridad inmediata es ejecutar la segunda planta y superar las 700 plazas.

"Lo que hay detrás y la trascendencia que tiene para este equipo de Gobierno y para los objetivos de esta ciudad es que podamos continuar aumentando las plazas de aparcamiento en el entorno del casco histórico y, en concreto, ampliar el aparcamiento de La Isla", ha subrayado el concejal.

Otros asuntos que llevarán al Pleno

Además de la modificación urbanística vinculada al aparcamiento de La Isla, el Pleno dará cuenta de la incorporación de José Antonio Fernández Merchán al Grupo Municipal Popular, después de tomar posesión como concejal en la sesión anterior y asumir las delegaciones de Movilidad y Tráfico.

De igual forma, la sesión abordará la aprobación final del expediente específico de la Policía Local, que permitirá consolidar la estructura de la plantilla, y una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo que permita aclarar la subida salarial al cuerpo local de Plasencia.

En materia de disciplina urbanística, se tramitarán nuevos expedientes sancionadores, entre ellos uno dirigido contra una empresa por realizar vertidos de residuos y restos de obras en lugares no autorizados. Las sanciones contempladas oscilan entre los 6.000 y los 8.200 euros.