Unidas Podemos Plasencia cuestiona a Alcaldía de "dificultar" la participación de la oposición al solapar dos reuniones

Unidas Podemos Plasencia ha denunciado lo que considera una falta de coordinación por parte de Alcaldía después de que se haya convocado una Junta de Portavoces coincidiendo en horario con la Comisión Informativa de Turismo. La formación asegura que había comunicado previamente la incompatibilidad y solicitado expresamente que se modificara la convocatoria, pero el ayuntamiento decidió mantener ambas convocatorias.

El grupo municipal ha defendido que la organización de los órganos municipales debe permitir la participación de todos los representantes políticos y ha criticado que, pese a existir margen para modificar los horarios, finalmente se haya mantenido el solapamiento.

Una coincidencia que, según UP, podía evitarse

Desde Unidas Podemos han destacado que la situación se podría haber resuelto con una mínima coordinación entre los grupos municipales, especialmente al tratarse de una Junta de Portavoces formada por un número reducido de representantes.

"Estamos hablando de coordinar la agenda de apenas unos pocos portavoces. Con tiempo suficiente y distintas posibilidades de horario, resulta difícil justificar que se convoquen dos órganos municipales al mismo tiempo", ha defendido la formación municipal, que añade que resulta especialmente "difícil de entender" después de haber advertido previamente del problema y solicitado un cambio.

Críticas a la falta de invitaciones a actos

El partido también ha puesto el foco en la ausencia de invitaciones o información sobre determinados actos y eventos institucionales en los que participa el Ayuntamiento. Según la formación, esta situación se ha producido en numerosas ocasiones y contribuye a una "utilización partidista" de espacios, actos y recursos que deberían representar al conjunto de la Corporación.

De igual forma, la formación ha defendido que esta falta de coordinación no solo influye a la organización interna de la actividad municipal, sino también a la capacidad de los grupos de la oposición para ejercer sus responsabilidades: "no se puede reclamar a la oposición que participe, fiscalice y se implique en la actividad municipal y, al mismo tiempo, organizar la agenda institucional de una forma que dificulte sistemáticamente esa participación", han apuntado.

"No estamos pidiendo ningún privilegio"

Para Unidas Podemos, el conflicto ha dejado de ser una cuestión meramente organizativa. La formación ha defendido que lo que reclama es "coordinación, respeto institucional" y que todos los grupos municipales puedan desarrollar con normalidad las funciones para las que han sido elegidos.

"No estamos pidiendo ningún privilegio ni que el ayuntamiento se organice en función de nuestra agenda particular", ha alegado la formación, que considera que deberían establecerse mecanismos básicos para evitar incompatibilidades previsibles entre los diferentes órganos municipales.

Ha insistido además en que las consecuencias de estas situaciones trascienden a los propios concejales. Unidas Podemos ha defendido que cada representante municipal forma parte de la "representación ciudadana", y que limitar su presencia en los órganos municipales supone también dificultar la participación de esas personas en la vida institucional.

Reclaman coordinación entre todas las portavocías

Por ello, la formación ha reclamado a Alcaldía que modifique esta forma de proceder y establezca mecanismos de coordinación entre las portavocías que permitan evitar incompatibilidades entre reuniones. También ha pedido que las invitaciones y la información relativa a actos institucionales se trasladen de forma normalizada a todos los grupos municipales.

Unidas Podemos ha resaltado que esta medida serviría para evitar cualquier confusión entre la actividad institucional del ayuntamiento y la actividad política del partido que gobierna. "Las instituciones no pertenecen al partido que gobierna. Representan a toda la ciudadanía", ha señalado.

La formación ha anunciado finalmente que estudiará qué iniciativas institucionales puede impulsar para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse y para garantizar, durante el resto de la legislatura, el derecho de representación de todos los grupos políticos y de la ciudadanía a la que representan.