Vuelta al gimnasio tras el verano: ¿cómo recupera Plasencia su rutina?

Septiembre marca muchos hábitos, y también el regreso a la actividad física para muchos placentinos después de varias semanas en las que los horarios, la alimentación y las rutinas habituales han quedado aparcados. Los gimnasios y centros deportivos recuperan estos días el movimiento y afrontan el nuevo curso con ilusión y con la mirada puesta en quienes quieren volver a incorporar el ejercicio a su día a día.

En el Gimnasio Losan, sus responsables afrontan esta nueva temporada "con muchas ganas" y con la intención de seguir innovando. Manuel Mendo, uno de los propietarios del centro, explica que septiembre supone cada año el comienzo de una nueva etapa y que ya han realizado cambios en sus instalaciones.

Septiembre, el mes de recuperar hábitos

La llegada del nuevo curso no significa que todos regresen al gimnasio al mismo tiempo. Según Mendo, hay usuarios que esperan con impaciencia al 1 de septiembre para comenzar a hacer deporte, mientras que otros prefieren esperar unos días, hasta que comienza el colegio y se recupera la normalidad en los horarios familiares.

En cuanto a las actividades, la demanda es variada. Los clientes habituales suelen mantener sus entrenamientos y clases de referencia, mientras que quienes se incorporan por primera vez aprovechan para probar distintas opciones hasta encontrar aquella que mejor se adapta a sus preferencias. "El usuario nuevo viene, quiere probar un poco de todo para poder buscar su sitio", explica Mendo.

El responsable de Losan considera además que el parón estival tiene consecuencias a la hora de recuperar los hábitos deportivos. "Hay un cambio de rutina, un cambio de horarios y de todo", señala, después de un verano marcado para muchos por comidas fuera de horario y una menor actividad física.

El ejercicio, también por salud

Más allá de la recuperación física, Mendo pone el acento en los beneficios que tiene el ejercicio para la salud. Para quienes nunca han entrado en un gimnasio y se plantean comenzar ahora, su recomendación es clara: "Ya no por físico, sino porque por tu salud, tanto a nivel físico y mental, el ejercicio siempre contribuye a una mejora".

Septiembre funciona, además, como uno de esos momentos del año en los que muchas personas se fijan nuevos objetivos: "son retos nuevos", apunta Mendo, que compara este regreso tras las vacaciones con los propósitos que suelen plantearse después de Navidad. En ambos casos, el objetivo es el mismo: recuperar los hábitos que se han dejado de lado y volver a establecer una rutina.

Un 70% más de afluencia en el entrenamiento personal

Esta recuperación también se está notando en los centros de entrenamiento personal. Teo, responsable de Isla Sport, explica que en su caso la llegada de septiembre supone un incremento especialmente significativo de usuarios. "Te sube casi un 70% más de afluencia de gente", asegura.

El aumento se produce, según explica, cuando comienza el colegio y se recupera la rutina general. En su centro, especializado en entrenamiento personal y grupos reducidos, los clientes demandan diferentes modalidades en función de sus objetivos: desde trabajo de fuerza hasta cardio, ciclo, body jam o circuitos.

No obstante, el entrenador señala que la principal demanda está relacionada con la recuperación de la actividad física por motivos de salud. Asegura que "prácticamente el 90%" de su gente busca mantenimiento y volver a la rutina deportiva, explica. Tras el descenso de actividad durante el verano, el repunte comienza especialmente a mediados de septiembre y se intensifica después del puente.

Así, mientras los gimnasios convencionales recuperan progresivamente el volumen habitual de usuarios, los centros de entrenamiento personal afrontan también el nuevo curso con una mayor demanda. El objetivo de quienes regresan, en ambos casos, parece claro: dejar atrás los excesos y volver a convertir el ejercicio en un hábito.