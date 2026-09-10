AUNEX estrena sede en Plasencia para reforzar su atención a las personas con autismo

La Asociación Autismo Norte de Extremadura (AUNEX) inaugurará este viernes, 11 de septiembre, su nueva sede en Plasencia, un espacio desde el que pretende continuar fortaleciendo la atención y los servicios dirigidos a las personas con autismo y sus familias en el norte de Extremadura.

El acto de inauguración tendrá lugar a las 11.00 horas en las nuevas instalaciones, situadas en la calle Eugenio Escobar, número 16, Edificio A, y contará con una amplia representación institucional, empresarial y social.

Una nueva etapa para la asociación

La apertura de la nueva sede supone para AUNEX un paso adelante en el trabajo que desarrolla en favor de las personas con autismo y sus familias. La entidad afronta esta nueva etapa con el objetivo de “seguir fortaleciendo su atención, sus servicios y su presencia en la sociedad”.

El acto reunirá a representantes de diferentes ámbitos vinculados a la actividad social y asistencial. Entre las autoridades que han confirmado su asistencia se encuentra la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, así como el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales Sánchez.

También está prevista la presencia de la gerente del SEPAD en Extremadura, Estrella Ángeles Martínez Lavado, y de la gerente territorial del SEPAD en Cáceres, Arantxa Sánchez Cillán.

Representación empresarial y social

La convocatoria también contará con representantes del tejido empresarial y de entidades vinculadas a la acción social. Entre ellos se encuentran Santiago Cambero, delegado territorial de Extremadura de la Fundación “la Caixa”; César Corcho, director territorial de CaixaBank; Carlos Oliva, presidente del Círculo Empresarial Placentino; Diego Arturo Hernández Pavón, presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Cáceres, y Fernando Santiago, presidente de Fescop.

A esta representación se sumarán responsables y representantes de Acción Social de Castilla-La Mancha y Extremadura, Obra Social CaixaBank, MAPFRE y FESPAU, además de miembros de la Policía Nacional.

En este sentido, la presencia de representantes procedentes de diferentes sectores pretende reflejar el carácter transversal del acto y el respaldo social y empresarial al trabajo desarrollado por la asociación en el norte de Extremadura.

Un espacio para continuar su labor

El acto comenzará a las 11.00 horas con la recepción de autoridades, medios de comunicación e invitados y continuará a las 11.15 con la apertura oficial, a cargo del presidente de AUNEX, Moisés Ginés Fernández.

Tras la presentación de los asistentes, intervendrán la psicóloga coordinadora de la asociación, Elena Fernández Habas; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez; y la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada. A las 11.30 horas, los asistentes realizarán un recorrido por las nuevas instalaciones guiado por el equipo de AUNEX, antes de finalizar la jornada, a partir de las 12.00 horas, con un café y un espacio de encuentro.

Con la puesta en marcha de estas instalaciones, AUNEX busca consolidar en Plasencia un espacio desde el que seguir desarrollando su labor social y asistencial y avanzar en su compromiso con las personas con autismo y sus familias.

La asociación afronta así una nueva etapa con el propósito de reforzar su presencia en la ciudad y continuar prestando atención a las necesidades de las personas con autismo y de sus familias en el norte de Extremadura.