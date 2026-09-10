Fernando Santiago toma las riendas de la Federación Empresarial Placentina con el reto de reforzar su representación

Fernando Santiago Jiménez se ha convertido en el nuevo presidente de la Federación Empresarial Placentina (FEP) tras las elecciones celebradas este miércoles en la sede de la organización en Plasencia. La Asamblea Electoral ha transcurrido "con total normalidad y consenso" y ha confirmado como única candidatura válida la encabezada por el actual presidente de FESCOP, que sucede en el cargo a Pedro Castro.

El nuevo responsable de la patronal placentina afronta esta etapa con el objetivo de reforzar la representación de empresarios y autónomos de la ciudad y su entorno, apoyándose en la estructura construida durante los últimos años e incorporando nuevas voces al proyecto. "No es un punto y aparte", ha defendido Santiago, sino una continuidad sobre la base ya consolidada.

Una candidatura con representación empresarial

La nueva Junta Directiva está formada por Antonio Domínguez Paniagua y Diego Arturo Hernández Pavón, como vicepresidentes; Pedro J. Díez, como tesorero, y Pilar Carrasco Rodríguez, como interventora. Asimismo, el equipo se completará con 11 vocales: Gabriel Álvarez Arroyo, Juan Pedro Rivero Moñita, Carlos Oliva González, Francisco Platero Daza, Pedro Castro, Jorge Vega Almendral, Rafael Giménez Derecho, Fernando Rodríguez Martín, Raquel Retortillo Franco, María Teresa Martín Gómez y Juan Manzano.

Santiago ha destacado que la composición de la nueva directiva permite contar con representantes de diferentes sectores del empresariado placentino. Según ha explicado, se ha buscado combinar a las personas que se incorporan a la organización con miembros que ya formaban parte de la anterior Junta Directiva.

Finalmente, el nuevo presidente ha agradecido además el trabajo realizado por Pedro Castro durante su etapa al frente de la Federación y ha puesto en valor la trayectoria de una organización que, según ha señalado, cuenta con "una base muy sólida" después de más de dos décadas de trabajo.

Continuidad y renovación

La intención de Santiago es que la nueva directiva comience a trabajar antes de que termine septiembre. El presidente ha anunciado que en las próximas semanas se sentarán a definir las primeras líneas de actuación y comenzarán a elaborar proyectos que se desarrollarán a corto y medio plazo.

"Lo que haremos es trabajar a partir de ahí", ha señalado en referencia a la labor desarrollada por la anterior dirección. Su objetivo es que la FEP "sea el espejo del empresario" y que los profesionales de Plasencia y las comarcas de su entorno puedan sentirse representados por la patronal.

Nuevos proyectos para la FEP

Santiago ha avanzado que la nueva dirección realizará en las próximas semanas unas primeras valoraciones para definir las iniciativas que quiere poner en marcha. La intención es comunicar progresivamente los proyectos y establecer canales permanentes de escucha que permitan recoger las propuestas y necesidades del tejido empresarial.

"Con ilusión, con muchas ganas y con agradecimiento profundo a la anterior Junta Directiva", así ha destacado su responsabilidad el nuevo presidente, que ha incidido en la importancia de que la Federación mantenga su capacidad de interlocución ante las administraciones y los distintos agentes económicos y sociales.

De igual forma, la modernización será otro de los ejes de esta etapa, junto a la mejora de la comunicación y el desarrollo de iniciativas relacionadas con la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de vida empresarial.

Una patronal para Plasencia y su entorno

La nueva Junta Directiva quiere reforzar el papel de la FEP como representante del conjunto del empresariado placentino y de las comarcas del entorno. Santiago ha insistido en que prácticamente todos los sectores tienen presencia en la organización y ha destacado la importancia de mantener esa representación amplia.

"Que todos los empresarios de Plasencia y de las comarcas se sientan representados por su patronal", ha señalado como una de las metas de su mandato. Para ello, ha apostado por una Federación "más abierta, más moderna y más capaz de dar respuestas a los retos de hoy".

En las próximas semanas, la nueva dirección presentará su plan inicial de trabajo y convocará una reunión abierta para explicar las líneas que marcarán esta nueva etapa de la Federación Empresarial Placentina.