La Universidad Popular de Plasencia se prepara para acoger 60 cursos y casi 900 plazas

La Universidad Popular de Plasencia afronta el segundo tramo de 2026 con una programación conformada por 60 cursos y cerca de 900 plazas distribuidas en 13 áreas. La propuesta combina actividades ya consolidadas con nuevas iniciativas destinadas a responder a los intereses de públicos de todas las edades.

Por su parte, la concejala de Promoción Cultural y Universidad Popular del ayuntamiento, Marisa Bermejo, ha destacado que se trata de una oferta "variada y pensada para dar respuesta a los intereses de toda la población". Las plazas se repartirán al 50% entre las modalidades presencial y online.

Mindfulness, historia y patrimonio

La programación incluye ocho actividades relacionadas con el ejercicio físico y el deporte, con 112 plazas, mientras que el área de idiomas contará con dos cursos de inglés orientados a la práctica de los niveles 1 y B2.

En desarrollo personal, además de lengua de signos, la principal novedad será el mindfulness, una actividad que, según Bermejo, proporcionará herramientas "para reducir el estrés, gestionar las emociones y mejorar nuestro bienestar".

El área de Arqueología, Arte y Patrimonio reunirá nueve actividades y 195 plazas. Se mantienen propuestas como Arqueología, Conoce tu ciudad e Historia de Extremadura, además de los paseos por la historia de Plasencia. En esta edición, las rutas se acercarán a la Torre de Lucía y su entorno y a la morería y la comunidad mudéjar de la ciudad.

El corcho textil se estrena

Artesanía, Manualidades y Artes Plásticas será el área con mayor oferta, con 15 cursos y 200 plazas. Entre las novedades destaca la incorporación del corcho textil, un material que permite elaborar diferentes objetos resistentes y prácticos. Abanicos, bolsos, monederos y llaveros son algunas de las posibilidades, aunque las creaciones dependerán de la imaginación de cada participante.

Por su parte, la oferta gastronómica contará con cuatro cursos de panadería y repostería, con 40 plazas, dedicados a pan y masas saladas, repostería tradicional, repostería nacional e internacional y repostería de Navidad. Se sumará además un curso de Cultura y Gastronomía de Japón, con diez plazas.

Música, teatro y tecnología

El área musical ofrecerá ocho cursos y 120 plazas, con propuestas de bailes latinos, música regional, guitarra y flauta y tamboril. Tras la buena acogida de la iniciación a la música de banda estrenada el pasado curso, ahora se incorporarán iniciación al viento metal e iniciación al viento madera.

La programación se completa con cursos de maquillaje y jardinería y cuatro propuestas de teatro, cine y fotografía, que suman 56 plazas. Los participantes podrán iniciarse en el manejo de la cámara o ampliar conocimientos mediante monográficos sobre distintos ámbitos de la fotografía.

Finalmente, en el ámbito tecnológico habrá dos cursos de ofimática, con contenidos relacionados con aplicaciones como Libre Office y la creación de contenidos digitales mediante inteligencia artificial.

Matrículas por áreas y fechas

El sistema de inscripción mantiene el funcionamiento de ediciones anteriores. Los interesados deberán consultar el curso que quieren realizar, identificar el área a la que pertenece y, en función del curso, comprobar el día en que se abre la matrícula. Las plazas que no se cubran podrán acumularse a las jornadas posteriores.

La inscripción podrá realizarse presencialmente en la Universidad Popular o a través de su blog, con la mitad de las plazas reservadas para cada modalidad. En el caso de la matrícula online, las solicitudes se tramitarán por orden de llegada.

Desde el centro han pedido además que los solicitantes faciliten un teléfono en el que puedan ser localizados durante la mañana. Se realizarán hasta tres llamadas y, si no hay respuesta durante dos o tres horas, se contactará con la siguiente persona de la lista.

Entrada provisional por las obras

La Universidad Popular mantiene parte del edificio en obras por los trabajos de renovación del tejado. Por este motivo, se ha recuperado temporalmente la antigua entrada, situada en el barrio de San Juan, justo debajo y detrás de la Residencia de San Francisco.

Desde el centro han recordado este cambio para evitar desplazamientos innecesarios a quienes acudan a formalizar su matrícula o resolver dudas sobre la programación.