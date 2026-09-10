Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'

Plasencia volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados al mundo del motor y el automóvil. Más de 115 vehículos procedentes de distintos puntos de España participarán los días 12 y 13 de septiembre en la quinta edición de The Automotive Car Meet, una concentración organizada por la asociación Low Diamond que tendrá como escenario principal el recinto de El Berrocal.

El evento, que ha anunciado su regreso con entrada gratuita para el público, combinará durante dos jornadas la exhibición de vehículos, actividades relacionadas con la cultura del automóvil y propuestas musicales con una vertiente solidaria. En esta edición, los fondos y la visibilidad del encuentro estarán destinados a la Asociación de Autismo Norte de Extremadura (AUNEX), dedicada al apoyo de las personas con autismo y sus familias.

Una cita que crece cada año

El concejal de Juventud, Alberto Belloso, ha presentado este miércoles la quinta edición junto al presidente de Low Diamond, Fernando López; el miembro de la organización César Recio; y el presidente de AUNEX, Moisés Ginés. Belloso ha destacado la evolución de una iniciativa que comenzó como una pequeña reunión entre aficionados y que, cinco años después, ha conseguido atraer a participantes de fuera de Extremadura.

El responsable municipal ha reconocido el trabajo altruista que desarrolla Low Diamond cada año para sacar adelante el encuentro, mientras que, desde el ayuntamiento se ha puesto además el foco en la repercusión que genera la concentración sobre la ciudad, especialmente por la llegada de visitantes que se alojan y consumen durante el fin de semana en hoteles, bares y restaurantes.

Desde Low Diamond han explicado que el evento ha ido creciendo progresivamente hasta hacerse un hueco en el calendario nacional de concentraciones relacionadas con el automóvil. Fernando López ha recordado que "todo empezó con una idea pequeña", de "una pequeña reunión de amigos con los coches", hasta que el acto se ha magnificado, convirtiéndose en el actual evento que se celebra año tras año en la capital del Jerte.

Participantes llegados desde distintos puntos

La organización ha previsto la participación de más de 115 vehículos y aficionados procedentes de numerosos lugares de España. Entre ellos se encuentran Madrid, Cantabria, Sevilla, Algeciras, Valencia y Galicia, además de distintos puntos de Extremadura. Low Diamond espera incluso contar con alguna participación procedente de Portugal.

La programación se desarrollará principalmente en El Berrocal, aunque también llevará parte de la actividad hasta las calles de Plasencia. El sábado, a las 16.00 horas, está prevista la salida de una ruta y pasacalles de vehículos desde el recinto, que recorrerá posteriormente la ciudad antes de continuar hacia Monfragüe.

Drift, tuning y música hasta la madrugada

Entre las propuestas previstas se encuentra un espectáculo de drift protagonizado por pilotos especializados, así como una zona dedicada al tuning. En ella podrán contemplarse incluso vehículos que fueron protagonistas de revistas especializadas durante los años 2000. La oferta se completará con food truck y otras actividades vinculadas a la cultura del automóvil.

Finalmente,la jornada del sábado se prolongará hasta la madrugada y contará también con música. DJ Coquiño participará por primera vez en un evento en Plasencia, dentro de una programación que busca ampliar el atractivo de la concentración más allá de la exposición de vehículos.

Una concentración con carácter solidario

La solidaridad volverá a ocupar un espacio destacado en The Automotive Car Meet. En esta quinta edición, Low Diamond ha elegido a AUNEX como entidad beneficiaria, una colaboración que permitirá dar a conocer la labor que desarrolla la asociación y contribuir a la captación de fondos para sus proyectos.

Moisés Ginés ha agradecido la implicación de la organización y ha explicado que esta colaboración ayudará a avanzar en la adaptación de las nuevas instalaciones de la asociación, cedidas por el Ayuntamiento de Plasencia, así como en objetivos como reducir su lista de espera y ampliar los servicios que presta a las familias.

Con entrada gratuita, Low Diamond y el ayuntamiento han invitado a placentinos y visitantes a acercarse este fin de semana a El Berrocal para disfrutar de una cita que alcanza ya su quinta edición y que une ocio juvenil, motor, música y solidaridad.