Plasencia reúne a las tres delegaciones de Misiones de Extremadura en una jornada de reflexión y animación misionera

Plasencia será, el próximo 19 de septiembre, el punto de encuentro de las tres delegaciones de Misiones de Extremadura con motivo de la Jornada Interdiocesana de reflexión y animación misionera 2026. El Seminario Diocesano acogerá esta cita, que alcanza su 37ª edición y que busca fortalecer el espíritu misionero, ofrecer formación y compartir experiencias de cara al nuevo curso pastoral.

Bajo el lema "Unidos en la Misión", la jornada estará dirigida a sacerdotes, religiosos y religiosas, profesores, catequistas y cualquier persona con inquietud misionera. El programa incluirá la presentación de la campaña del Domund 2026, una conferencia, testimonios misioneros y una Eucaristía de clausura.

Una cita que alcanza su 37ª edición

La Jornada Interdiocesana se ha consolidado como un encuentro clave al comienzo de cada curso pastoral para las delegaciones de Misiones de las tres diócesis extremeñas. La edición de este año volverá a reunir a representantes y personas vinculadas a la actividad misionera en torno a una jornada de formación y convivencia.

El encuentro arrancará con la bienvenida a los participantes y una oración. A continuación se presentará la campaña del Domund 2026, una de las principales citas del calendario misionero, antes de dar paso a la conferencia central de la jornada.

Un misionero con veinte años de experiencia en Cuba

El encargado de impartir esta conferencia será José Miguel González Martín, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y misionero durante veinte años en Cuba. Su experiencia en el ámbito de las misiones será uno de los principales contenidos de la jornada.

González Martín también ha ejercido como delegado de Misiones y Migraciones en la Diócesis de Salamanca, una trayectoria que permitirá abordar la realidad misionera desde la formación teológica y desde su propia experiencia. La organización ha incluido su intervención dentro de un programa orientado a la reflexión y a la animación misionera.

Testimonios durante la tarde

La jornada continuará por la tarde con los testimonios misioneros, otro de los espacios previstos para compartir experiencias y acercar a los asistentes distintas realidades vinculadas a la misión. Esta parte del encuentro permitirá conocer de primera mano experiencias relacionadas con la labor misionera.

El programa concluirá con la Eucaristía de clausura, con la que se pondrá el broche a una jornada que pretende servir como impulso para el comienzo del nuevo curso pastoral y reforzar los vínculos entre las tres delegaciones extremeñas.

Inscripciones abiertas por 10 euros

La participación en la jornada tendrá un coste de 10 euros. Las personas interesadas en asistir podrán formalizar su inscripción a través de las delegaciones de Misiones de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz.

En el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres, las inscripciones pueden realizarse a través del correo misiones@diocesiscoriacaceres.es; en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, mediante misiones@archimeridabadajoz.org; y en la Diócesis de Plasencia, a través de misiones@diocesisplasencia.org.