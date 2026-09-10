Jornada interdiocesana
Plasencia reúne a las tres delegaciones de Misiones de Extremadura en una jornada de reflexión y animación misionera
El Seminario Diocesano acogerá el 19 de septiembre la 37ª edición del encuentro, que este año se celebrará bajo el lema "Unidos en la Misión" y contará con conferencias, testimonios y la presentación del Domund 2026
Plasencia será, el próximo 19 de septiembre, el punto de encuentro de las tres delegaciones de Misiones de Extremadura con motivo de la Jornada Interdiocesana de reflexión y animación misionera 2026. El Seminario Diocesano acogerá esta cita, que alcanza su 37ª edición y que busca fortalecer el espíritu misionero, ofrecer formación y compartir experiencias de cara al nuevo curso pastoral.
Bajo el lema "Unidos en la Misión", la jornada estará dirigida a sacerdotes, religiosos y religiosas, profesores, catequistas y cualquier persona con inquietud misionera. El programa incluirá la presentación de la campaña del Domund 2026, una conferencia, testimonios misioneros y una Eucaristía de clausura.
Una cita que alcanza su 37ª edición
La Jornada Interdiocesana se ha consolidado como un encuentro clave al comienzo de cada curso pastoral para las delegaciones de Misiones de las tres diócesis extremeñas. La edición de este año volverá a reunir a representantes y personas vinculadas a la actividad misionera en torno a una jornada de formación y convivencia.
El encuentro arrancará con la bienvenida a los participantes y una oración. A continuación se presentará la campaña del Domund 2026, una de las principales citas del calendario misionero, antes de dar paso a la conferencia central de la jornada.
Un misionero con veinte años de experiencia en Cuba
El encargado de impartir esta conferencia será José Miguel González Martín, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y misionero durante veinte años en Cuba. Su experiencia en el ámbito de las misiones será uno de los principales contenidos de la jornada.
González Martín también ha ejercido como delegado de Misiones y Migraciones en la Diócesis de Salamanca, una trayectoria que permitirá abordar la realidad misionera desde la formación teológica y desde su propia experiencia. La organización ha incluido su intervención dentro de un programa orientado a la reflexión y a la animación misionera.
Testimonios durante la tarde
La jornada continuará por la tarde con los testimonios misioneros, otro de los espacios previstos para compartir experiencias y acercar a los asistentes distintas realidades vinculadas a la misión. Esta parte del encuentro permitirá conocer de primera mano experiencias relacionadas con la labor misionera.
El programa concluirá con la Eucaristía de clausura, con la que se pondrá el broche a una jornada que pretende servir como impulso para el comienzo del nuevo curso pastoral y reforzar los vínculos entre las tres delegaciones extremeñas.
Inscripciones abiertas por 10 euros
La participación en la jornada tendrá un coste de 10 euros. Las personas interesadas en asistir podrán formalizar su inscripción a través de las delegaciones de Misiones de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz.
En el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres, las inscripciones pueden realizarse a través del correo misiones@diocesiscoriacaceres.es; en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, mediante misiones@archimeridabadajoz.org; y en la Diócesis de Plasencia, a través de misiones@diocesisplasencia.org.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Plasencia multa con 18.000 euros una infracción urbanística en la calle Calzada de San Lázaro
- Blanca Martín afronta con 'muchísima ilusión' su candidatura a la Alcaldía de Plasencia: 'Tenemos una oportunidad para cambiar la ciudad
- Sorprenden a una mujer zarandeando a un hombre mayor con muletas en Plasencia y le hallan 300 euros ocultos
- Blanca Martín será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Plasencia: 'La ciudad no puede estar en el abandono más absoluto
- Avepla pide al Ayuntamiento de Plasencia contar con las asociaciones vecinales para mejorar el autobús urbano
- La Junta da luz verde a una investigación sobre el potencial geotérmico de Plasencia
- Plasencia se abre a la cultura: una noche con más de una veintena de espacios y actividades por toda la ciudad
- Teatro, humor y magia: esta es la agenda cultural de Plasencia más destacada para septiembre