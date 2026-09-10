Aumentan las quejas por el estado del acceso al colegio San Miguel de Plasencia: "se va a preparar un atasco"

Este jueves ha comenzado el nuevo curso escolar, y el acceso principal al colegio San Miguel de Plasencia continúa condicionado por las obras que se están ejecutando en el entorno del centro. Los trabajos siguen en marcha y la zona permanece delimitada por vallas y otros elementos propios de la actuación, una situación que ha generado las críticas de un usuario en redes sociales el pasado martes.

"Un día antes de que comience el nuevo curso y así está el acceso al colegio San Miguel. Es increíble", ha señalado en su publicación. El usuario advierte además de las posibles dificultades que puede generar la situación durante las entradas y salidas de vehículos del centro y apunta a un posible incremento de la congestión: "se va a preparar un atasco de padres llevando niños al colegio".

Una obra que arrancó durante el verano

La situación se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento de Plasencia mantiene en ejecución una actuación que arrancó durante el verano y que tiene como objetivo transformar por completo este entorno. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Araplasa y cuentan con una inversión de 118.000 euros, además de una garantía de seis años.

La intervención pretende dar respuesta a una demanda relacionada con las condiciones de acceso al colegio y mejorar un espacio utilizado diariamente por alumnos, familias, trabajadores y vecinos. No se trata únicamente de una actuación de asfaltado, sino de una renovación que afecta a diferentes elementos de la vía y su entorno.

En este sentido, el proyecto contempla el soterramiento total del cableado para mejorar la imagen y seguridad del espacio, la renovación completa de la iluminación y la mejora del sistema de drenaje para evitar problemas relacionados con la acumulación de agua y posibles inundaciones. A estas actuaciones se suma el asfaltado integral de la zona.

La vuelta a las aulas coincide con los trabajos

El inicio del curso llega, por tanto, con la actuación todavía en ejecución. Las imágenes actuales muestran que la intervención no ha alcanzado aún su estado definitivo y que parte del acceso continúa afectado por los trabajos y las vallas de obra.

Esta circunstancia ha despertado el malestar expresado por el usuario en redes sociales, que cuestiona que el entorno no esté completamente terminado coincidiendo con la vuelta de los alumnos. En su mensaje también hace referencia al tiempo disponible durante el verano para ejecutar la intervención y critica que se realizara previamente la visita institucional al inicio de los trabajos.

Una actuación considerada "imprescindible"

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, calificó esta intervención de "imprescindible" durante su visita al comienzo de los trabajos. El ayuntamiento defendió entonces que la actuación permitirá mejorar de forma integral las condiciones de seguridad y accesibilidad de este acceso al centro educativo.

La intervención se enmarca además en las actuaciones municipales destinadas a mejorar el viario de la ciudad y resolver las deficiencias existentes en diferentes puntos. En el caso del colegio San Miguel, la prioridad pasa por acondicionar un espacio con un uso especialmente intenso durante las jornadas lectivas.

Por el momento, las familias afrontarán el comienzo del curso con una parte del entorno todavía aún sin culminar. El objetivo de la actuación es que, una vez finalizados los trabajos, el acceso cuente con un vial renovado, mejor iluminación, el cableado soterrado y un sistema de drenaje mejorado, además de un pavimento completamente renovado.