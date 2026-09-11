Nueva etapa para AUNEX en Plasencia: su sede se consolida como "un espacio de oportunidades" para atender a más personas con autismo

La Asociación Autismo Norte de Extremadura (AUNEX) ha inaugurado este viernes su nueva sede en Plasencia, un espacio con el que la entidad pretende ampliar sus actividades y terapias y llegar a más familias ante una demanda que no deja de crecer. "Para nosotros son oportunidades de ampliar actividades, terapias, poder llegar a más familias", ha señalado su presidente, Moisés Ginés.

La asociación cuenta actualmente con una lista de espera "importante", con familias que llevan "más de tres años esperando", tal y como ha resaltado Ginés. Por ello, la nueva sede supone un paso adelante para AUNEX y una oportunidad para ampliar su capacidad de atención y desarrollar nuevos servicios dirigidos a las personas con autismo y sus familias.

Más servicios para las familias

El presidente de AUNEX ha explicado que uno de los objetivos es avanzar en la creación de servicios públicos como atención temprana y habilitación funcional. Además, la entidad trabaja con la mirada puesta en proyectos de mayor alcance, como la puesta en marcha de un centro de día y un centro de ocupación.

"Para nosotros es una oportunidad tremenda", ha resumido Moisés, quien también ha advertido de la creciente demanda existente en torno al autismo. En concreto, ha destacado el aumento de las solicitudes de evaluación y diagnóstico y ha señalado que actualmente se habla de "uno de cada cien casos".

El presidente ha defendido que el autismo es una discapacidad "que está en aumento" y que todavía necesita "mucho apoyo". En este contexto, la asociación considera que disponer de unas instalaciones con mayor capacidad permitirá seguir ampliando su actividad y dando respuesta a las familias de la ciudad y alrededores que aún permanecen a la espera.

La Junta trabaja en más plazas

La inauguración también ha servido para avanzar en los próximos pasos que AUNEX quiere dar junto a la Junta de Extremadura. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha explicado que la asociación ha solicitado una acreditación en el Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX) a través del SEPAD.

Actualmente, AUNEX recibe usuarios mediante prestación vinculada, pero la intención es avanzar hacia "más plazas de habilitación funcional y de atención temprana". Para ello, está prevista en las próximas semanas una visita de la inspección del SEPAD que comprobará si las instalaciones cumplen los requisitos necesarios.

García Espada ha apuntado que la intención del Gobierno autonómico es "aumentar recursos" para la entidad, y ha defendido que ambas partes están trabajando de la mano para conseguirlo. La consejera ha confiado en que la asociación pueda cumplir los requisitos y ha destacado la necesidad de ampliar las plazas disponibles para los extremeños que esperan ser atendidos.

Una sede cedida por el Ayuntamiento

Para AUNEX, contar con estas instalaciones ha sido posible también gracias a la colaboración institucional. El espacio ubicado en la calle Eugenio Escobar, número 16, Edificio A, ha sido cedido por el Ayuntamiento de Plasencia, un gesto que Ginés ha calificado de "especialmente maravilloso".

El presidente también ha reparado en el respaldo de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, de las empresas privadas y fundaciones que colaboran en sus eventos solidarios y de las confederaciones de autismo de Extremadura y a nivel nacional.

"Queremos que sigan con nosotros a nuestro lado, que nos ayuden, como nos están ayudando, a seguir el día a día", ha manifestado.

Paralelamente, la consejera ha recordado que AUNEX fue una de las cinco entidades sociales beneficiarias de una donación realizada en abril de 2025. Con este respaldo y la apertura de la nueva sede, la asociación afronta una nueva etapa marcada por el reto de ampliar servicios, reducir la lista de espera y avanzar hacia nuevos recursos para las personas con autismo y sus familias en el norte de Extremadura.