La Guardia Civil interviene 2.300 prendas sin acreditar su procedencia en una tienda de Plasencia

Agentes de la Guardia Civil han intervenido cerca de 2.300 prendas de ropa, valoradas en 13.600 euros, que carecían de identificación de importador europeo y de documentación que acreditara su legal procedencia, tras una inspección de un establecimiento de venta de ropa en Plasencia (Cáceres).

La actuación se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, al realizarse una inspección en un establecimiento dedicado a la venta de productos textiles de la localidad de Plasencia. Las comprobaciones sobre las prendas expuestas al público para su venta revelaron la existencia de un gran número de prendas procedentes de fuera de la Unión Europea, figurando en su etiquetado un país asiático como lugar de fabricación.

Contrabando

Ante las carencias documentales y de identificación detectadas, y dado que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción administrativa de contrabando, al tratarse de mercancía no perteneciente a la Unión Europea cuya lícita importación no pudo ser acreditada documentalmente, la mercancía, con un valor aproximado de 13.600 euros, quedó precintada e inmovilizada, a disposición de la autoridad aduanera competente, para la adopción de las actuaciones pertinentes.

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La intervención se enmarca en las actuaciones de control e inspección desarrolladas por la Guardia Civil en materia fiscal, destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la comercialización e importación de productos y a prevenir la distribución de mercancías cuya procedencia o situación legal no pueda ser acreditada mediante la documentación exigible.