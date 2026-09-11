Plasencia consolida su rechazo a la planta de biometano: "el norte de Extremadura no quiere ser el vertedero de nadie"

La oposición a las plantas de biometano en el entorno de Plasencia ha dado un nuevo paso con la creación de una entidad que pretende coordinar la respuesta de vecinos y colectivos de distintos municipios. La asamblea celebrada este miércoles en la Sala Verdugo reunió alrededor de un centenar de personas y acordó constituirse bajo la fórmula de una asociación de hecho.

Juan Benito, presidente de Avepla y elegido portavoz de la comisión permanente de esta nueva plataforma, ha anunciado que el movimiento sustentará su trabajo en tres ejes fundamentales: diálogo con las administraciones y los grupos políticos, movilizaciones y acciones jurídicas. Por su parte, Benito ha resumido este coloquio en una frase sencilla pero contundente: "el norte de Extremadura no quiere ser el vertedero de nadie".

Una comisión permanente de cinco personas

La reunión sirvió para dar forma a la plataforma que Avepla había planteado hace varios días crear en Plasencia con el objetivo de aglutinar a vecinos y colectivos afectados por los diferentes proyectos de biometano. Los asistentes aprobaron que la organización adoptara la fórmula de una asociación de hecho, un tipo de entidad que permite funcionar sin estatutos ni una junta directiva convencional.

Asistentes de la asamblea celebrada este miércoles, 9 de septiembre, contra la planrta de biometano / Toni Gudiel

En su lugar, contará con una comisión permanente integrada por cinco personas, encargada de impulsar las actuaciones acordadas por la asamblea. Benito ha sido elegido portavoz de este órgano, aunque ha aclarado que no existe la figura de un presidente.

Paralelamente, la plataforma trabaja ahora en crear un sistema telemático que permita mantener el contacto con las personas interesadas en participar en sus acciones y facilitar la comunicación de futuras convocatorias.

El diálogo político, primer paso clave

La primera vía será la política. Benito ha anunciado que ya ha solicitado una reunión con el alcalde de Plasencia para presentar formalmente la nueva organización y conocer su posición respecto a los proyectos de biometano. Tras ello, la plataforma pretende reunirse con los portavoces de los distintos grupos políticos municipales.

El objetivo será conocer "qué predisposición tienen todos" y buscar, posteriormente, un interlocutor que facilite un encuentro con responsables de la Junta de Extremadura.

"Queremos crecer y tener calidad de vida, queremos que nuestros hijos no se vayan de aquí, pero con unas empresas que respeten el medioambiente, que den unos puestos de trabajo estables y de calidad", ha señalado.

Manifestación y acciones jurídicas

La segunda línea se fundamentará en la movilización ciudadana. La plataforma estudia organizar antes de que termine el año una gran manifestación en Plasencia con participación de vecinos de los municipios afectados. Benito ha insistido en que sería una convocatoria "por supuesto, pacífica y con los permisos adecuados".

Finalmente, la tercera vía será la jurídica. El portavoz de la organización ha destacado que se están estudiando las posibilidades legales para actuar frente a estos proyectos y, según ha explicado, considera que existe margen para explorar esta opción ante la ausencia de una regulación estatal específica sobre las plantas de biometano.

También ha apuntado al Convenio de Aarhus, tratado internacional relacionado con los derechos de los ciudadanos en materia medioambiental, como uno de los elementos que quieren analizar. La plataforma busca ahora asesoramiento jurídico para determinar qué recorrido pueden tener sus reivindicaciones.

Una respuesta conjunta en el norte

Otra de las intenciones de esta entidad es ampliar su ámbito más allá de Plasencia y coordinarse con los movimientos surgidos en otros municipios afectados por estas instalaciones, como Oliva de Plasencia y Casas del Monte.

El portavoz ha reivindicado que el norte de Extremadura pueda decidir qué modelo de desarrollo quiere para su territorio y ha rechazado que la zona se convierta en destino de residuos generados fuera de su entorno.

Benito también ha cuestionado que los puestos de trabajo vinculados a estas instalaciones puedan compensar, a su juicio, los posibles efectos sobre sectores como la hostelería, la restauración o el turismo. La plataforma encara así sus primeros pasos con tres frentes abiertos: diálogo político, movilización ciudadana y estudio de las vías jurídicas.