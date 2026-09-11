Plasencia acumula más de 200 alumnos sin poder examinarse desde julio por un problema en la pista de Capote

Más de 200 alumnos de distintas zonas del norte de la provincia de Cáceres permanecen a la espera de poder realizar sus exámenes de pista para obtener los permisos de conducción de motocicletas, ciclomotores y vehículos profesionales. La situación se mantiene desde el pasado mes de julio, cuando se celebraron las últimas pruebas en la pista municipal de Capote, ubicada en Plasencia.

De este modo, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres ha trasladado su "preocupación máxima" por una situación que mantiene paralizada la actividad examinadora y que, según ha apuntado su vicepresidente, Antonio Macedo, podría prolongarse si no se completa una actuación pendiente por parte de Movistar.

Una línea telefónica bloquea las pruebas

El origen del problema reside en varios postes de una línea telefónica situados sobre la propia pista municipal. Según ha explicado Macedo, desde la Dirección General de Tráfico se ha advertido que estos elementos "no son seguros", y que, por tanto, deben ser eliminados antes de poder recuperar la celebración de los exámenes.

A partir de esta circunstancia, el ayuntamiento puso en marcha las gestiones necesarias con Movistar, titular de la línea, para buscar una solución. La compañía señaló que, antes de retirar los postes, era necesario que el consistorio ejecutara una canalización subterránea con sus correspondientes arquetas para poder trasladar el tendido.

Dicha actuación municipal ya se ha completado, y ahora el vicepresidente de la asociación ha señalado que el procedimiento se encuentra pendiente de la intervención de la compañía telefónica.

Quince días a la espera de Movistar

Una actuación que, según ha explicado Macedo, las autoescuelas llevan alrededor de quince días esperando a que se produzca. La asociación asegura que está realizando llamadas y gestiones "todos los días" para conocer cuándo se llevará a cabo el traslado, pero, según ha apuntado, la respuesta que están recibiendo es que "nadie da esa orden".

Como consecuencia, la demora y falta de respuesta ha provocado que la lista de espera haya superado ya los 200 alumnos. Se trata de personas procedentes de toda la comarca y también de la zona de Navalmoral, cuyos aspirantes realizan igualmente estas pruebas en la pista municipal de Capote.

Alumnos que necesitan el permiso para sus oposiciones

Así pues, la paralización afecta especialmente a quienes necesitan obtener el permiso de conducción para poder avanzar en procesos selectivos, tales como alumnos que se están preparando para oposiciones del Ejército, la Guardia Civil y Correos, entre otras.

Por ello, desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres consideran que el retraso está derivando en "un importante perjuicio" a quienes dependen de la realización de estas pruebas para continuar con sus planes profesionales: "estamos haciendo un atasco ahí en alumnos que desean sacar los permisos de ciclomotor o de motocicleta", ha señalado Macedo.

La asociación teme además que, si la actuación pendiente no se ejecuta con rapidez, el problema pueda seguir acumulándose durante las próximas semanas. La infraestructura municipal ya está preparada, pero la retirada de los postes depende ahora del traslado de la línea telefónica.

Llamamiento para acelerar la actuación

"Queremos hacer un llamamiento a Movistar para que, por favor, acelere esta obra", ha reclamado el vicepresidente de la asociación. El objetivo es que la compañía complete cuanto antes el soterramiento de la línea, permita retirar los postes considerados inseguros y haga posible recuperar la actividad examinadora en la pista municipal de Capote.

Por el momento, y hasta que estos trabajos concluyan, los aspirantes continuarán acumulándose en una lista de espera que ya supera los dos centenares de personas y que afecta a alumnos que llevan desde julio sin poder realizar las pruebas prácticas correspondientes.