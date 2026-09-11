La moda sostenible vuelve a tomar Plasencia: RESOTEX prepara su tercera edición con 36 marcas y tres días de actividades

Plasencia volverá a convertirse, del 18 al 20 de septiembre, en punto de encuentro para la moda sostenible y la artesanía con la celebración de la tercera edición de RESOTEX. La iniciativa, impulsada por la Diputación de Cáceres, reunirá en la Plaza Mayor 30 puestos de madera y 36 marcas procedentes del ámbito hispano-luso, además de extender sus actividades por distintos espacios de la ciudad.

La feria se enmarca en un proyecto transfronterizo en el que participan 14 entidades de España y Portugal, y que cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros, financiado en un 75% con fondos europeos. RESOTEX pretende así impulsar un sector textil más sostenible y favorecer la economía circular, el reciclaje y el aprovechamiento de materiales.

Una apuesta por la continuidad

La feria será el colofón de este proyecto, aunque la Diputación ha anunciado que continuará respaldando la iniciativa con fondos propios. La institución ha destinado 135.000 euros a esta edición y ha defendido que se trata de una propuesta "que funciona y que tiene la capacidad de seguir creciendo".

"Lo que pretendemos es que se viva, se viva con la gente, que se conciencie la ciudadanía", ha señalado la organización, que también ha puesto el foco en la necesidad de reducir el consumo de agua y recursos en la producción textil.

De esta manera, la programación comenzará el viernes 18 a las 9.00 horas con una jornada técnica en el Complejo Cultural Santa María sobre el futuro del sector textil transfronterizo. La asistencia será gratuita, aunque será necesaria inscripción previa y habrá 80 plazas.

Talleres, reciclaje y creatividad

A las 12.30 horas tendrá lugar la apertura oficial, acompañada de una actuación de la Escuela de Danza de la Diputación. Durante las tres jornadas se desarrollarán talleres en la Plaza de la Catedral, entre ellos propuestas de reinterpretación de prendas, diseño y creación con materiales orgánicos.

También se celebrarán las masterclasses "Manos que hacen, manos que facen", dedicadas a técnicas tradicionales como el encaje, el ganchillo y los bolillos. La organización anima a los participantes a llevar sus propios trabajos para compartir conocimientos.

El reciclaje tendrá además un espacio propio con una montaña de ropa instalada en la Plaza de la Catedral. Los ciudadanos podrán aportar prendas que ya no utilicen, y que serán empleadas como materia prima en diferentes actividades. Entidades como Cáritas, Escenas de Plasencia y Moda de Remudarte participarán también en esta programación.

Intercambio de ropa y apoyo al comercio local

Asimismo, entre la programación también destaca un intercambio de prendas que se producirá en la Plaza del Mercado. Cada participante podrá llevar hasta cinco piezas limpias y planchadas, quitando zapatos y ropa interior. El espacio contará además con talleres vinculados a la transformación y reutilización de prendas y con la presencia de la tienda itinerante de segunda mano Moda Rerruta, de Remudarte.

El comercio local también se hace un hueco importante en la feria. Los establecimientos de textil y complementos podrán participar con escaparates vinculados a la sostenibilidad, la reutilización y la economía circular. En este contexto, el ganador recibirá una experiencia para dos personas en el Hotel Balneario Valle del Ambroz.

Durante la jornada del sábado, la Plaza de la Catedral abrirá paso a un desfile de moda sostenible y artesanía hispano-lusa con 18 marcas. La actividad será gratuita y se accederá hasta completar aforo.

Tradición y nuevos diseñadores

Igualmente, el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso, ubicado en la Calle Trujillo, acogerá "Hilos que bailan con poemas de Lorca", una propuesta que combinará música, poesía y trabajo textil de diseñadores como Águeda Valle, Jesús Naveiro, Emma Prieto, Sara Gil y Alba Rubio.

Entre las nuevas generaciones destaca Sara Gil, placentina que aprendió ganchillo de su abuela y ha convertido esta técnica en una forma de expresión. También se personará Alba Rubio, de Logrosán, que comenzó con los bolillos a los ocho años y presentará una colección inspirada en el traje regional de San Mateo.

Águeda Valle, por su parte, mostrará su apuesta por recuperar tejidos antiguos y darles una nueva vida mediante técnicas de reutilización, mientras que Jesús Naveiro llevará su trabajo de bordado tradicional. Emma Prieto, por su parte, presentará su visión contemporánea de la moda y avanzará un proyecto que llevará posteriormente a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Con esta tercera edición, RESOTEX vuelve a plantear Plasencia como escenario para experimentar con los materiales, acercar la sostenibilidad a la ciudadanía y poner en valor tanto los oficios tradicionales como las nuevas propuestas del diseño textil.