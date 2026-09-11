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Celebración religiosa

La Virgen de la Soledad regresa a la Ermita del Puerto de Plasencia con su tradicional Triduo

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro celebrará los cultos del 12 al 15 de septiembre junto a la Comunidad de los Siervos de María

La Virgen de la Soledad regresa a la Ermita del Puerto de Plasencia con su tradicional Triduo

La Virgen de la Soledad regresa a la Ermita del Puerto de Plasencia con su tradicional Triduo / Toni Gudiel

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Lucía Suárez

Plasencia

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro se cita de nuevo entre los días 12 y 15 de septiembre un solemne Triduo en honor a la Virgen de la Soledad, titular de la hermandad, en la Ermita del Puerto de Plasencia.

La celebración se desarrollará en colaboración con la Comunidad de los Siervos de María, rectores del Santuario, y se enmarca en la tradición de la cofradía de rendir culto a su titular.

Rosario, misa y oficio mariano

Los actos comenzarán cada jornada a las 18.20 horas con el Rosario de los Siete Dolores. A las 19.00 horas se celebrará la Santa Misa, que finalizará con un breve oficio mariano.

Cartel Oficial del Solemne Triduo 2026

Cartel Oficial del Solemne Triduo 2026 / Cedida

De este modo, la cofradía ha invitado a participar en estas celebraciones al resto de las cofradías penitenciales, así como a la Cofradía del Puerto y a la Devoción de la Salud.

Desde la hermandad también se ha extendido la invitación a todos los ciudadanos, feligreses y asociaciones que quieran acompañar a la cofradía durante estos días de celebración religiosa.

Invitación a los ciudadanos

La celebración del Triduo permitirá a los devotos y participantes acompañar a la Virgen de la Soledad en unos cultos que forman parte de la tradición de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro.

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La hermandad ha señalado que el programa se desarrollará durante cuatro jornadas, del 12 al 15 de septiembre, en la Ermita del Puerto.

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