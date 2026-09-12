La "historia interminable" del parking de La Isla: Plasencia afronta un nuevo intento

El Ayuntamiento de Plasencia ha vuelto a abordar en el Pleno municipal uno de los proyectos urbanísticos que más tiempo lleva pendiente en la ciudad: la ampliación del aparcamiento de La Isla. La modificación puntual número 19 del Plan General Municipal, necesaria para poder retomar la actuación, ha sido finalmente aprobada, aunque el debate ha dejado patente el enfrentamiento entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición por el recorrido de una iniciativa que acumula años de retrasos.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha presentado de nuevo el expediente que ya adelantó el pasado miércoles, y ha defendido que el ayuntamiento "ha hecho sus deberes" para poder recuperar el proyecto después de que la financiación europea inicialmente concedida no pudiera ejecutarse. La intención municipal pasa ahora por actualizar económicamente el proyecto, volver a licitarlo y financiar la construcción de una segunda planta con fondos EDIL.

Seis años de un proyecto enquistado

La ampliación del parking de La Isla no es una iniciativa nueva. Como ha recordado durante el debate la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, el proyecto comenzó a plantearse en 2020, cuando se anunció una inversión cercana al millón de euros y unas 182 nuevas plazas. Un año después, en 2021 se licitó la asistencia técnica para adaptar el proyecto y dirigir posteriormente las obras, pero la adjudicación fue recurrida y posteriormente anulada por los tribunales al considerar que la propuesta seleccionada no cumplía con la normativa urbanística entonces vigente.

Mata ha repasado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo anuló la adjudicación en diciembre de 2022 y que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la sentencia en febrero de 2023. Tras retrotraerse el procedimiento, los técnicos municipales concluyeron que ninguna de las propuestas podía cumplir con la interpretación de la normativa y el concurso terminó quedando desierto.

La consecuencia fue que el proyecto no pudo ejecutarse dentro de los plazos previstos y los fondos europeos que iban destinados a su ampliación dejaron de poder utilizarse para este fin. Una gestión que para el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, ha supuesto "un despilfarro" y "la pérdida de "800.000 euros de fondos europeos", una cifra que ha situado como eje de sus críticas al equipo de Gobierno.

"Incompetencia" frente a una nueva oportunidad

En este sentido, Moreno ha cargado contra el organismo municipal y ha acusado al consistorio de no asumir responsabilidades ante el fracaso del proyecto. Además, ha recordado los cerca de 25.000 euros que el ayuntamiento tuvo que abonar por el trabajo realizado por la empresa adjudicataria.

Alfredo Moreno, Portavoz del PSOE en Plasencia, durante el pleno celebrado este viernes / Toni Gudiel

El socialista ha considerado que la modificación del PGM que se ha aprobado supone reconocer que el proyecto inicial no era compatible con la normativa vigente: "vienen a cambiar el plan general para autorizar ahora, a posteriori, lo que antes no estaba permitido", ha afirmado. Para Moreno, el resultado de todo el proceso se resume en "años de parálisis y de tiempo perdido", además del coste económico asociado.

Hernández ha rechazado esta interpretación y ha defendido que los proyectos fueron "evaluados favorablemente" por los técnicos municipales. A su juicio, las resoluciones evidenciaron que el Plan General Municipal necesitaba una mejor interpretación, razón por la que se ha impulsado ahora su modificación.

La nueva ampliación: cerca de 380 plazas

Ahora, el Gobierno local ha situado el foco en la segunda planta del aparcamiento: una actuación que prevé 380 nuevas plazas y se financiaría con parte de los fondos EDIL obtenidos por la ciudad, dentro de una estrategia que contempla unos 11 millones de euros para diferentes actuaciones.

Mavi Mata ha advertido, sin embargo, de que la concesión de financiación no debe volver a confundirse con la ejecución de las obras: "el éxito no es anunciar en una rueda de prensa que a Plasencia le concedan millones de euros", ha apuntado, y ha añadido que el verdadero logro "es que esos millones terminen siendo obras, servicios y mejoras que pueda utilizar la gente".

Mavi Mata, Portavoz de Unidas Podemos Plasencia, durante su intervención en el Pleno este viernes / Toni Gudiel

Por su parte, Unidas Podemos no se ha opuesto a la ampliación del aparcamiento, pero ha mantenido su abstención al considerar necesario comprobar que el nuevo proyecto sea "suficientemente sólido" y que la actuación pueda ejecutarse sin repetir los mismos problemas vinculados a este proyecto.

El Gobierno mira hacia adelante

Finalmente, Hernández ha insistido en que la modificación aprobada busca precisamente evitar que vuelvan a producirse dichos problemas de interpretación urbanística. Además, ha explicado que el proyecto que maneja actualmente el ayuntamiento contempla la construcción de dos plantas adicionales sobre la existente, aunque la última de ellas, situada al nivel de la avenida del Valle, se plantea como una gran plaza y no como espacio destinado a vehículos.

Con la aprobación de la modificación del Plan General Municipal se cierra así el trámite urbanístico que el consistorio consideraba necesario para recuperar el proyecto. El siguiente paso será actualizar sus costes y poner de nuevo en marcha el procedimiento de licitación, con la vista puesta en convertir en realidad una ampliación que lleva años pendiente y que se ha convertido en uno de los debates recurrentes sobre la movilidad y el aparcamiento en Plasencia.