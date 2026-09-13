San Martín, la iglesia que resurgió de sus cenizas

Hay enclaves que forman parte de una ciudad mucho antes de que quienes la habitan hayan llegado a conocerla. San Martín es uno de ellos. En pleno corazón del recinto histórico, a pocos metros de la Plaza Mayor, la iglesia está considerada la parroquia más antigua de Plasencia. Sus orígenes se remontan al siglo XIII y una inscripción fechada en 1228 -aunque actualmente su lectura también premite observar un 1238- permanece todavía en una de las jambas de su portada norte.

Pero San Martín es también un edificio construido a través de los siglos. Sus naves fueron reformadas entre los siglos XIV y XV y su capilla mayor se levantó entre 1519 y 1523. En su interior guarda además una de las grandes joyas del patrimonio placentino: el retablo plateresco con pinturas de Luis de Morales, El Divino, realizadas entre 1565 y 1570.

El 2 de agosto de 2020, las llamas obligaron a mirar a San Martín de otra manera. El incendio provocó importantes daños en el interior del templo, especialmente en el retablo de Luis de Morales y en parte de la cubierta de madera. Algunos de los desperfectos fueron calificados de irreparables, según reconoció posteriormente la Diócesis de Plasencia.

Durante cuatro años, el templo permaneció cerrado mientras Diócesis, Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento trabajaban en su recuperación. En octubre de 2024, finalmente San Martín volvió a ‘renacer’ de sus cenizas, y a abrir sus puertas tras una rehabilitación que permitió recuperar buena parte del espacio y devolver al público una pieza fundamental del patrimonio de la ciudad.

De iglesia a espacio patrimonial

Y es ahí precisamente cuando comienza la segunda vida del edificio religioso. El templo ya había ido perdiendo su función exclusivamente parroquial con la reorganización del mapa religioso de la ciudad y, antes del incendio, también había adquirido una dimensión cultural y expositiva. Hoy en día depende de la parroquia de San Esteban y no mantiene un culto permanente, aunque conserva actividad religiosa puntual. Su principal vocación es ahora también la de espacio expositivo, turístico y de divulgación patrimonial.

Seis años después de aquel fuego, San Martín ya no es únicamente el recuerdo de una noche aislada de agosto que mantuvo a sus vecinos en vilo. Es la suma de sus siglos, de las huellas que sobrevivieron al incendio y de una restauración que ha permitido abrir una nueva etapa. Una iglesia que ha cambiado de función, pero que continúa contando, desde sus muros, una parte esencial de la historia de Plasencia.

Ahora, San Martín se encuentra en un punto distinto de su historia. El incendio marcó un antes y un después para un templo que, tras siglos ligado a la vida religiosa de Plasencia, ha encontrado en su dimensión cultural y patrimonial una nueva forma de permanecer vivo. Sus puertas ya no se abren únicamente al culto, sino también a quienes quieren acercarse a la historia, el arte y la memoria de una ciudad que sigue teniendo en sus muros uno de sus mejores testigos.