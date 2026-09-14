Río Jerte, el club donde el río no entiende de límites

El río no pregunta quién eres antes de dejarte entrar. No pregunta qué puedes hacer, qué te cuesta más ni qué obstáculos has tenido que superar para llegar hasta allí. Solo está el agua, la piragua y el movimiento acompasado de los remos.

En el Club Piragüismo Río Jerte esa idea se ha convertido en una manera de entender el deporte. Aquí las personas con discapacidad no ocupan un espacio aparte. Se ponen el chaleco, suben a sus piraguas, entrenan junto a sus compañeros y, cuando llega el momento, también compiten. Son deportistas. Son parte del equipo.

Fotogalería | Imágenes del Club Río Jerte de Plasencia /

“Cuando llegué al club quizá no imaginaba todo lo que iba a conseguir ni todo lo que iba a vivir aquí”, cuenta Silvia Almagro, una de las componentes del Río Jerte. Con el tiempo, el piragüismo le ha dado algo que va mucho más allá de aprender a remar: un lugar al que pertenecer.

Una piragua para todos

La historia del piragüismo inclusivo en el Río Jerte parte de una premisa tan sencilla como ambiciosa: si una persona quiere practicar este deporte, el límite no puede estar en su discapacidad.

Cuando aparecieron personas interesadas en acercarse al piragüismo, el club decidió buscar la forma de adaptar la actividad a cada una de ellas. No existe una fórmula universal, puesto que cada deportista tiene unas capacidades, unas necesidades y unos objetivos diferentes.

A veces hay que modificar la posición dentro de la embarcación. Otras, recurrir a materiales que proporcionen mayor estabilidad, adaptar las instrucciones o cambiar los tiempos del entrenamiento. Eso sí, lo más importante es encontrar la manera de que cada persona pueda remar con seguridad y, al mismo tiempo, desarrollar la mayor autonomía posible.

El club dispone de una embarcación cedida por la Federación Extremeña de Piragüismo, y ha podido incorporar además unos patines que ayudan a mejorar la estabilidad del kayak utilizado por personas con diversidad funcional, gracias a la colaboración de la Red Mercantil de Empresarias de Plasencia.

Pero el material es solo una parte de la ecuación. En el agua tampoco hay lugar para la improvisación. Monitores y compañeros tienen que conocer las necesidades de cada deportista y trabajar para que cada salida se desarrolle con seguridad.

Aquí no soy solamente una persona con discapacidad. Soy una compañera, una deportista, alguien que entrena, que se esfuerza, que puede ganar o perder y que tiene objetivos Silvia Almagro — Integrante del Club Piragüismo Río Jerte

Un viaje previo al remo

Hay una parte del piragüismo de este club que no aparece en las fotografías. Es la que sucede antes de que la embarcación toque el agua y después de que vuelva a la orilla.

Es llegar al entrenamiento y encontrarse con los mismos compañeros. Compartir una conversación. Preparar el material. Hablar del próximo recorrido. Celebrar una mejora. Ayudar a quien lo necesita y volver a casa con la sensación de haber formado parte de un momento concreto. “Supone sentirse parte de algo, y eso es muy importante”, resume Silvia.

El deporte puede ser una herramienta para ganar independencia, confianza y autoestima, pero también para algo tan cotidiano y necesario como ampliar el círculo de relaciones. El club se convierte en un punto de encuentro donde hacer amigos, compartir experiencias y salir de los espacios habituales.

Y en ese intercambio también cambia la mirada de quienes acompañan a los deportistas con discapacidad. “Muchas veces pensamos que somos nosotros quienes adaptamos el deporte para ellos, pero la realidad es que ellos también nos enseñan muchísimo a nosotros”, señala Almagro.

La inclusión, de esta manera, deja de ser una adaptación hecha para unos pocos y pasa a formar parte de la vida cotidiana del equipo.

Del Jerte a Mirabel

El río tampoco se queda quieto. Este verano, el club ha llevado sus actividades a otras localidades, entre ellas Mirabel, donde encontró a vecinos con ganas de conocer y probar el piragüismo.

Salir de Plasencia permite llevar el deporte a lugares donde, tal vez, no existen las mismas oportunidades y demostrar que una piragua puede convertirse también en una herramienta de encuentro. Además, el Río Jerte mantiene jornadas de entrenamiento en Malpartida de Plasencia, donde ya cuenta con participantes de la localidad.

La intención, señalan desde el club, es seguir creciendo y que cada vez más personas conozcan la posibilidad de practicar este deporte. No hace falta llegar sabiendo remar. Tampoco encajar en un determinado perfil de deportista. El club parte de la persona que llega y busca después la manera de acompañarla.

Más que una medalla

La competición también constituye el epicentro de este deporte para muchos de ellos. Estos alumnos han competido, se han desplazado y han comprobado que el piragüismo inclusivo puede ser mucho más que una actividad de ocio.

Porque competir significa ponerse objetivos. Entrenar para mejorar. Aprender a perder y a ganar. Volver a intentarlo. Y descubrir que la discapacidad no tiene por qué marcar el final de una trayectoria deportiva.

“Una medalla es importante, por supuesto, pero muchas veces lo más importante es llegar hasta la línea de salida y saber todo el trabajo que hay detrás”, apunta Almagro.

“Aquí no soy solamente una persona con discapacidad”

La integrante del club lo explica sin necesidad de grandes palabras: “aquí no soy solamente una persona con discapacidad. Soy una compañera, una deportista, alguien que entrena, que se esfuerza, que puede ganar o perder y que tiene objetivos”.

En esa frase cabe buena parte de lo que persigue el Río Jerte. No se trata de negar las dificultades ni de fingir que todas las personas parten desde el mismo lugar. Se trata de que esas dificultades no sean lo único que los demás ven.

Cuando Silvia se sube a la piragua, hay un reto delante. Puede ser completar un recorrido, mejorar una técnica, competir o simplemente disfrutar de una jornada con sus compañeros. Lo que ocurre entonces no necesita una etiqueta diferente. Es deporte, y también compañía.

Un río todavía por conquistar

El camino, sin embargo, está lejos de haber terminado. El club quiere seguir incorporando deportistas con discapacidad, participar en más competiciones y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Para ello hacen falta más recursos, material adaptado y visibilidad. También una transformación que no depende solamente de una piragua: que el deporte adaptado deje de verse como algo separado.

Por eso, cada nueva persona que llega al Río Jerte supone algo más que una incorporación. Es también una pequeña prueba de que el acceso al deporte puede abrirse un poco más a todo tipo de público, y mantener una visión mucho más amplia e inclusiva.