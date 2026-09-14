La Escuela de Cocina de Plasencia apuesta por un curso intensivo de un año para favorecer la salida laboral

La Escuela de Cocina de Plasencia afronta este curso una nueva etapa con un cambio en su modelo formativo: los contenidos que hasta ahora se impartían durante dos años se concentrarán en un único curso intensivo. La modificación busca reducir el tiempo y el coste que supone para los alumnos completar su formación y responder a la demanda de profesionales cualificados que existe actualmente en el sector hostelero.

El nuevo curso comenzará este martes 15 de septiembre en las instalaciones del Instituto Pérez Comendador, cedidas para que la actividad pueda continuar mientras se ejecutan las obras de rehabilitación de la sede habitual. La concejala de Promoción Empresarial, Belinda Martín, y la directora de la Escuela de Cocina, Violeta Martín, han presentado este lunes las novedades de una edición que cuenta ya con siete alumnos matriculados y plazas disponibles.

Un año de formación intensiva

La directora de la Escuela de Cocina ha contado que el nuevo modelo permitirá "aunar todos los conocimientos que impartíamos a lo largo de dos años en un intensivo". El curso tendrá una duración ligeramente superior a la de anteriores ediciones y se prolongará hasta mediados de julio, frente al calendario habitual, que llegaba hasta mediados de junio.

Violeta Martín y Belinda Marttín durante la rueda de prensa de este lunes / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La propuesta exigirá "mayor compromiso por parte de los alumnos", según ha explicado Violeta Martín, pero permitirá que puedan completar en un año lectivo una formación orientada directamente al ejercicio profesional. La reorganización responde, ha señalado, tanto a las peticiones recibidas de personas interesadas en matricularse como a las necesidades trasladadas por los propios hosteleros.

"En estos momentos planteaban la necesidad de tener gente formada y dispuesta para trabajar, porque hay muchísimo trabajo ahora mismo en el sector", ha señalado la directora. De esta forma, la escuela pretende facilitar una incorporación más rápida al mercado laboral sin renunciar al nivel de especialización de la enseñanza.

Belinda Martín ha defendido también que la reducción de dos cursos a uno puede facilitar el acceso a la formación al disminuir el coste total para los estudiantes. La cuota mensual se mantiene en 271,35 euros, según ha detallado la dirección del centro.

Siete alumnos y matrícula abierta

La Escuela de Cocina cuenta actualmente con siete alumnos matriculados, aunque mantiene abierto el periodo de inscripción hasta el 1 de octubre. La formación está dirigida tanto a quienes buscan una salida profesional en la hostelería como a personas que quieren ampliar sus conocimientos en cocina aunque no tengan como objetivo dedicarse laboralmente al sector.

Las personas interesadas pueden solicitar información o formalizar su matrícula a través del correo escuela.cocina@aytoplasencia.es y del teléfono 927 42 25 04.

Cambio temporal de la sede por obras

El inicio del curso se producirá este año lejos de la sede habitual de la Escuela de Cocina. Este hecho está motivado por las obras de rehabilitación, que continúan en el inmueble y han obligado a buscar una ubicación provisional para garantizar que la actividad formativa no se interrumpa.

El curso pasado, la escuela ya se trasladó durante el mes de enero al Hogar de Mayores de La Data, donde se habilitaron de forma provisional la cocina y otros espacios. En esta ocasión, el ayuntamiento ha optado por las instalaciones cedidas por el Instituto Pérez Comendador en el campus de la Universidad de Extremadura en Plasencia. Por ahora, la previsión es mantener esta ubicación mientras avanzan los trabajos en la sede municipal.

Así, las obras cuentan con una inversión de más de 400.000 euros, y el principal retraso se ha producido por los trabajos relacionados con la cubierta y las vigas de madera. La concejala ha explicado que la falta de profesionales especializados ha provocado que la fabricación de estas piezas se haya prolongado más de lo previsto.

La rehabilitación encara una fase decisiva

La intervención supondrá también un cambio visible en el espacio, especialmente en la zona del comedor, donde quedará a la vista la estructura de madera y la altura de la cubierta. En la zona de cocina, sin embargo, estos elementos no quedarán expuestos por motivos relacionados con las condiciones de higiene.

De esta forma, el órgano municipal ha señalado que dicha actuación permitirá recuperar unas instalaciones rehabilitadas para continuar con la formación especializada de profesionales vinculados al sector hostelero de Plasencia, mientras que el nuevo modelo intensivo pretende facilitar que los alumnos puedan completar su preparación en un único año.