Plasencia estrenará una furgoneta para cubrir los servicios de la Concejalía de Deportes

Las competiciones y actividades deportivas municipales de Plasencia contarán, desde ahora,con el respaldo de una furgoneta propia para los desplazamientos y el transporte de material.La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia contará con una furgoneta propia para sus desplazamientos y tareas de campo, después de que la Junta de Gobierno Local haya adjudicado la compra de un vehículo de ocasión por un importe total de 15.200 euros. El área municipal no disponía hasta ahora de una furgoneta propia y, según recoge el expediente, tampoco podía depender de los vehículos de otros departamentos debido a su falta de disponibilidad.

El vehículo adquirido es una Citroën Jumper de ocasión, que será suministrada por la empresa Gedauto Car S.L. El precio de compra asciende a 11.983,47 euros más el 21% de IVA, lo que eleva el coste del vehículo hasta los 14.500 euros, a los que se añaden otros 700 euros correspondientes a la transferencia a nombre del ayuntamiento.

Un vehículo que hasta ahora no tenía Deportes

El expediente municipal parte de una necesidad concreta de la Concejalía de Deportes: disponer de un vehículo para que su personal pueda desarrollar determinadas tareas vinculadas al funcionamiento cotidiano del área. El documento señala que, actualmente el departamento "no dispone de furgoneta propio para las tareas de campo y para el apoyo a las diferentes actividades deportivas municipales".

La situación, según la justificación incorporada al expediente, obligaba a recurrir a vehículos pertenecientes a otros departamentos municipales, aunque estos no siempre estaban disponibles. El Ayuntamiento considera que esta circunstancia resta "agilidad y eficacia" al servicio y justifica la adquisición de un vehículo específico para Deportes.

La nueva furgoneta estará destinada, entre otras funciones, a los desplazamientos habituales del personal municipal para visitar y supervisar instalaciones deportivas, como polideportivos, campos de fútbol, pistas o pabellones. También permitirá atender inspecciones, supervisar eventos y desplazarse para resolver incidencias en estos espacios.

Desde transportar material hasta abrir y cerrar instalaciones

Otra de las funciones previstas será el apoyo logístico a las actividades deportivas organizadas por el ayuntamiento o en las que este colabore. La documentación cita expresamente el traslado de material como cronómetros, dorsales, botiquines o elementos de señalización hasta los lugares donde se desarrollen carreras populares, torneos o ligas municipales.

La furgoneta también se utilizará para trabajos de mantenimiento y para las tareas de apertura y cierre de las distintas instalaciones deportivas. De esta forma, el vehículo no estará destinado únicamente al desplazamiento del personal, sino que permitirá contar con un espacio para transportar el material necesario para determinadas actuaciones del departamento.

Entre las características contempladas para el vehículo se encuentra las tres plazas del coche, de manera que puedan desplazarse simultáneamente un conductor y hasta dos acompañantes. También se buscaba una furgoneta con puerta lateral y trasera y caja no acristalada para facilitar la carga y descarga de materiales.

Una furgoneta de ocasión para reducir el gasto

La elección de un vehículo de segunda mano responde, según la documentación municipal, a la intención de minimizar el gasto inicial y conseguir una relación adecuada entre precio y prestaciones dentro de la disponibilidad presupuestaria para un contrato menor.

El informe municipal señala, además, que los desplazamientos serán predominantemente cortos y se realizarán principalmente dentro del término municipal, aunque no se descartan trayectos de ámbito comarcal. Por este motivo se consideró adecuado un vehículo diésel y de tres plazas, adaptado tanto al transporte del personal como al de pequeño material deportivo.

Adjudicada por contrato menor

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado finalmente el contrato menor a Gedauto Car S.L. por 14.500 euros, IVA incluido, más los 700 euros correspondientes a la transferencia, situando el gasto total en 15.200 euros. El importe se cargará a la partida presupuestaria destinada a la adquisición de vehículos de la Concejalía de Deportes.

El expediente considera la adquisición una necesidad "inaplazable" para el correcto funcionamiento del departamento y señala que la compra permitirá dotar a Deportes de una capacidad operativa propia para sus desplazamientos, el apoyo a las actividades municipales y las labores vinculadas a las instalaciones deportivas.