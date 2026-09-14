Plasencia se mueve por una ciudad más segura y sostenible: estas son todas las actividades del 16 al 22 de septiembre

Plasencia se sumará, del 16 al 22 de septiembre, a la Semana Europea de la Movilidad. Lo hará con una programación centrada en la seguridad vial, la movilidad sostenible y las distintas alternativas para desplazarse por la ciudad. Las actividades permitirán conocer las nuevas normas de circulación, acercarse a los vehículos eléctricos y disfrutar de dos recorridos guiados en bicicleta.

El concejal de Movilidad, José Antonio Fernández, ha animado a los placentinos a participar en las propuestas y ha señalado que esta iniciativa permitirá "poner el foco en cómo nos movemos por Plasencia" y avanzar hacia una convivencia más segura entre peatones, bicicletas, vehículos y las nuevas formas de movilidad.

Las nuevas normas de circulación, a debate

La programación arrancará este jueves 17 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Las Claras, con una charla informativa impartida por la Policía Local sobre las nuevas normas de tráfico y las reformas del Reglamento General de Circulación.

Durante el encuentro, los agentes explicarán las principales novedades introducidas en la normativa y abordarán también cuestiones relacionadas con la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes. La actividad permitirá además que los asistentes puedan plantear sus dudas directamente a los agentes.

Fernández ha destacado precisamente la importancia de que los ciudadanos conozcan cómo deben utilizar estos medios de transporte y cómo circular con ellos de forma segura. "Prestaremos especial atención a las nuevas normas de circulación y a los vehículos de movilidad personal, como los patinetes, para que los ciudadanos conozcan cómo deben utilizarlos y circular con seguridad", ha apuntado.

La Semana Europea de la Movilidad continuará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en la plaza de San Vicente Ferrer, donde se desarrollará una jornada dedicada a la movilidad sostenible y la seguridad vial, con una exposición de vehículos eléctricos y la presencia de un vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.

Simuladores para mostrar los riesgos al volante

La seguridad vial también constituirá uno de los ejes centrales de las jornadas. Vinculado a ello, tendrá lugar la exposición de vehículos accidentados, organizado por la Policía Local de Plasencia y con la que se pretende mostrar las consecuencias que pueden tener determinados factores de riesgo al volante, como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol.

Del mismo modo, los asistentes también podrán probar unas gafas de simulación que reproducen los efectos del alcohol y las drogas para comprobar de forma práctica cómo estas sustancias pueden alterar la percepción y afectar a la capacidad necesaria para conducir.

Además, los agentes ofrecerán información sobre la circulación de bicicletas y patinetes y explicarán las novedades relacionadas con estos medios de movilidad. El objetivo, según ha señalado el concejal, es contribuir a una mejor convivencia entre los distintos usuarios de las vías públicas.

Dos rutas en bicicleta para el Día sin Coche

La programación llegará a su última jornada el martes 22 de septiembre, coincidiendo con el Día sin Coche, con dos visitas guiadas en bicicleta que permitirán recorrer distintos espacios de Plasencia desde una perspectiva diferente.

La primera de ellas se desarrollará en el Parque de La Isla, entre las 18:00 y las 20:00 horas, y tendrá un máximo de 20 participantes. El recorrido combinará el uso de la bicicleta como forma de movilidad activa con el conocimiento del entorno natural, ya que durante la visita se explicarán diferentes aspectos relacionados con la flora y la fauna del parque.

De forma paralela, entre las 18:30 y las 20:00 horas, se celebrará una segunda ruta guiada en bicicleta por el casco histórico de Plasencia. En este caso habrá un máximo de 25 participantes y la actividad estará recomendada para mayores de ocho años, con el objetivo de descubrir el patrimonio de la ciudad sobre dos ruedas.

Las plazas para ambas actividades serán limitadas y será necesario realizar una inscripción previa a través del chat de incidencias del Ayuntamiento de Plasencia, en el número 663 999 212.

Fernández ha invitado a los ciudadanos a participar en esta última jornada y ha defendido que la movilidad también puede convertirse en una forma de conocer la propia ciudad. "Desplazarse de otra manera también nos permite disfrutar de nuestros espacios públicos, conocer nuestro patrimonio y descubrir el entorno natural que tenemos dentro de la propia ciudad", ha señalado.