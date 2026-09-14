El PSOE carga contra la malla del campo de San Miguel de Plasencia y la califica de "chapuza antiestética"

El PSOE de Plasencia ha cuestionado la colocación de una malla en las vallas del campo de fútbol de San Miguel para impedir que los vecinos puedan ver los partidos desde el exterior. Los socialistas han calificado la actuación de "improvisada", "antiestética" y propia de una "chapuza".

La formación ha contado que la solución adoptada por el actual equipo de Gobierno consiste en colocar una "simple malla aceitunera" para cubrir el perímetro de la instalación deportiva. A juicio del PSOE, la medida refleja una forma de gestionar los espacios públicos basada en "parches baratos" y con falta de planificación y sensibilidad hacia el entorno de la ciudad.

Críticas a la solución adoptada

De esta manera, el PSOE ha puesto el foco en el material utilizado para cubrir el perímetro del campo. La formación ha señalado que se trata de una tela agrícola concebida "para la recogida de la aceituna" y que se ha empleado como cerramiento en una instalación deportiva urbana. Una decisión que, según han apuntado desde el partido, afecta a la imagen del entorno, y han reclamado que el barrio de San Miguel cuente con actuaciones que tengan en cuenta el aspecto estético de sus espacios públicos.

La formación ha definido la actuación como una solución "improvisada" y "propia de una chapuza". En su comunicado, han sostenido que esta intervención no constituye un hecho aislado, sino que, según su valoración, forma parte de una manera de gestionar los espacios públicos basada en "parches baratos" y en una falta de planificación urbanística.

El posible objetivo de la malla, impedir la visibilidad

Más allá de la cuestión estética, el PSOE ha planteado cuál puede ser la finalidad de la instalación de esta tela. La formación ha señalado que detrás de la decisión "solo intuimos un afán meramente recaudatorio", al considerar que el cerramiento podría estar relacionado con la intención de impedir que los vecinos puedan seguir los encuentros desde el exterior y tengan que acceder al recinto pasando por taquilla.

Los socialistas han vinculado esta posibilidad a los partidos que se disputen en el campo dentro de competiciones o ligas oficiales. No obstante, la formación ha señalado que entiende que puedan existir circunstancias en las que sea necesario establecer un control de accesos y cobrar una entrada.

En este sentido, el PSOE ha defendido que una eventual necesidad de controlar el acceso al recinto no debería implicar una solución como la instalada actualmente. La formación ha reclamado que, si existen motivos vinculados a la competición que hagan necesario limitar la visibilidad desde el exterior, se estudien otras opciones para hacerlo.

Una alternativa "estética e integrada"

Los socialistas han defendido que existen soluciones técnicas que pueden cumplir con las necesidades de la instalación sin recurrir a una malla de este tipo. El PSOE ha reclamado que cualquier alternativa sea "estética, integrada y totalmente negociada, hablada y dialogada previamente con el barrio y con los vecinos del entorno del campo de fútbol".

La formación ha situado así el diálogo con los residentes como uno de los elementos que, a su juicio, debería tenerse en cuenta antes de adoptar una decisión que afecta directamente a un espacio público del barrio. El PSOE ha señalado que los vecinos deben poder participar en la búsqueda de una solución para el cerramiento de la instalación.

En su comunicado, el PSOE ha reclamado al alcalde del ayuntamiento, David Dóniga, y a su equipo de Gobierno que retiren "de manera inmediata" la tela instalada en las vallas del campo de fútbol. Los socialistas han pedido que se deje de tratar a los barrios, según sus palabras, como "zonas de segunda categoría".

Lo que dice el club

Por su parte, desde el Club San Miguel han explicado que la malla se ha instalado únicamente para los días en los que se disputen partidos como local de sus equipos de Tercera y Segunda Extremeña masculina, que juegan en casa aproximadamente cada quince días.

El club ha señalado que la finalidad es disponer de una fuente de ingresos durante esas jornadas, mientras que el resto del tiempo el campo permanece abierto al público al tratarse de una instalación municipal. Además, han precisado que la iniciativa partió de la propia entidad, que se encargó de colocar la malla, pero que contó previamente con la autorización del ayuntamiento y con el visto bueno de los técnicos municipales de Deportes.