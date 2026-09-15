Plasencia Abierta vive "el llenazo" de sus calles: salas repletas y las terrazas, "a tope"

Plasencia Abierta ha cerrado su edición número doce con un balance positivo por parte del Ayuntamiento de Plasencia, que ha destacado la elevada afluencia registrada durante la noche del pasado sábado, 12 de septiembre, tanto en los espacios culturales como en las calles de la ciudad. La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha asegurado que "todos los espacios que estaban programados se han cubierto con las plazas que teníamos pensado".

La responsable municipal ha destacado especialmente el movimiento de público a partir de las 20.30 horas y hasta pasada la medianoche. Una respuesta que, a su juicio, demuestra que los placentinos siguen demandando propuestas culturales que permitan disfrutar de la ciudad y descubrir espacios que habitualmente no están abiertos al público.

Un Alkázar que mantiene su público

Uno de los puntos que Bermejo ha señalado ha sido el Teatro Alkázar, donde entre las 20.00 y las 20.30 horas se registró un continuo flujo de personas. "Ha sido un reguero de gente para entrar en el teatro, cosa que otros años no ha ocurrido", ha contado.

Igualmente, la concejala ha señalado que este año se ha producido un cambio respecto a anteriores ediciones, pues el público no solo ha acudido a las funciones, sino que ha permanecido en el recinto para verlas completas. "El teatro ha permanecido con la gente viendo la obra entera", ha explicado.

Paralelamente, la plaza de San Martín también ha registrado una notable asistencia, con los grupos y asociaciones participantes llenando sus espacios, al igual que las propuestas de danza de Santa Ana.

El Archivo "superaba las 100 visitas" en la primera media hora

Otro de los espacios destacados de la noche fue el Archivo Municipal, que concentraba una exposición. Bermejo ha explicado que pasó por allí alrededor de las 20.45 horas, poco después de su apertura, y que en ese momento ya habían acudido "alrededor de 100 personas".

Del mismo modo, la programación infantil también ha contado con una buena respuesta. La gincana organizada para jóvenes y niños ha reunido público durante buena parte de la noche, mientras que las diferentes actividades repartidas por el centro han contribuido a mantener el movimiento en las calles.

"Las terrazas estaban a tope"

Más allá de los escenarios culturales, Bermejo también ha destacado la presencia de público en las zonas de hostelería. "Las terrazas estaban a tope", ha afirmado, al referirse a la Plaza Mayor y a otros puntos del centro, donde la actividad se ha prolongado durante buena parte de la noche.

También ha tenido buena acogida la incorporación de nuevos espacios, como el antiguo Convento de las Capuchinas, donde el concierto programado ha sido, según la concejala, "todo un éxito". A ello se ha sumado el interés habitual por el Convento de las Carmelitas, uno de los enclaves que cada año concentra a numerosos visitantes.

La responsable de Cultura en el ayuntamiento también ha recibido buenas referencias de la actividad en la Torre de Lucía con la Asociación Mintaka, donde, según le trasladaron, la noche fue "muy buena" y contó incluso con una asistencia similar o superior a la del año anterior.

Una afluencia difícil de contabilizar

La concejala ha reconocido que "resulta complicado computar" una cifra global de asistentes, debido a que el público se desplaza continuamente entre los distintos espacios y permanece un tiempo relativo en ellos.

Para la concejala, el principal resultado de esta edición ha sido comprobar que "se ha movido la gente de Plasencia" y que los ciudadanos continúan saliendo a la calle para disfrutar de las actividades. Una respuesta que, en su opinión, demuestra que "Plasencia goza de buena salud cultural".