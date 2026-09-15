PSOE Plasencia alerta del riesgo de derrumbe en la Casa de los Serrano 43 días después del incendio

El PSOE de Plasencia ha alertado sobre el estado actual en el que permanece la Casa de los Serrano, en el entorno de la plaza de la Cruz Dorada, 43 días después del incendio que calcinó parte de su interior. Ahora, la formación ha reclamado al ayuntamiento que adopte medidas urgentes para impedir el acceso al edificio y evitar posibles accidentes.

El secretario general y portavoz del PSOE de Plasencia, Alfredo Moreno, ha denunciado que el inmueble continúa con puertas y ventanas abiertas y ha calificado el edificio como "una trampa mortal a pie de calle", al tiempo que ha reclamado el tapiado inmediato de todos los accesos.

Un edificio afectado por el incendio del 1 de agosto

El inmueble sufrió un aparatoso incendio la noche del pasado 1 de agosto, cuando los bomberos del SEPEI tuvieron que movilizar dos dotaciones para controlar las llamas. Los efectivos trabajaron desde alrededor de las 21.30 horas hasta las 2.00 de la madrugada para extinguir completamente el fuego y evitar posibles reactivaciones.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en un edifico en ruinas en Plasencia / Toni Gudiel

Siguiendo este contexto, la Casa de los Serrano forma parte del conjunto de la antigua fábrica de harinas de Plasencia, un espacio situado junto a las instalaciones que actualmente acogen la Universidad Popular y la Escuela Superior de Cocina. En el momento del incendio, el edificio se encontraba abandonado y en estado de ruina, sin cubierta superior. La acumulación de basura, pastos y restos de obras en su interior contribuyó a la rápida propagación de las llamas.

Tapiado de puertas y ventanas

Ahora, los socialistas han vuelto a poner el foco sobre las condiciones de seguridad del edificio. Moreno ha contado que, según su denuncia, los accesos permanecen completamente abiertos, lo que permitiría la entrada de cualquier persona al interior. La formación considera especialmente preocupante que puedan acceder menores o personas que se acerquen por curiosidad.

"El suelo interior está al límite y se iría directo al foso, y las paredes quemadas amenazan con venirse abajo en cualquier momento", ha señalado el portavoz socialista, que ha reclamado al consistorio que actúe "de una vez por todas" ante la situación.

De esta forma, el PSOE ha exigido que se lleve a cabo un tapiado inmediato y total de las puertas y ventanas mediante un cerramiento de ladrillo. La formación considera que esta actuación permitiría sellar los accesos y reducir el riesgo de que se produzca un accidente mientras se busca una solución definitiva para el inmueble.

Reclaman mantener el cerramiento

La petición socialista no se limita a realizar una actuación puntual. Moreno ha apuntado que el cerramiento debería mantenerse hasta que se acometa una intervención definitiva sobre el edificio, y ha reclamado al consistorio que asuma, según sostiene, sus responsabilidades como propietario.

El PSOE ha destacado en este sentido que el órgano municipal posee el 60% de la titularidad del inmueble, un porcentaje que utiliza para reclamar una actuación municipal ante el estado actual de la construcción. "Han pasado exactamente 43 días desde el incendio que calcinó la Casa de los Serrano y la respuesta del consistorio ha sido el silencio absoluto y la dejadez", ha destacado Moreno.

Un espacio de patrimonio industrial

En su contexto histórico, la Casa de los Serrano se integra en un entorno vinculado a la historia industrial de Plasencia, junto a la antigua fábrica de harinas. Este conjunto se encuentra a orillas del río Chico y tiene sus antecedentes en el antiguo molino del Ángel o de San Francisco, documentado desde 1221.

El antiguo molino perteneció durante siglos a los frailes del convento de San Francisco, hasta que la desamortización de 1837 modificó su titularidad. A finales del siglo XIX, el espacio experimentó una transformación para convertirse en una fábrica de harinas, dentro del proceso de modernización industrial que vivió la ciudad.

Actualmente, el incendio del pasado agosto ha puesto de nuevo el foco sobre un inmueble que ya se encontraba en avanzado estado de deterioro y sin cubierta, mientras que ahora el PSOE reclama medidas para garantizar una mayor seguridad en su entorno.