Plasencia destina más de 200.000 euros a mejorar el Parque de los Pinos y desbrozar el entorno de Pradochano

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado luz verde al proyecto de obras incluido en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para 2026, una actuación que movilizará 209.736,41 euros y que permitirá intervenir tanto en el Parque de los Pinos como en el entorno de la Entidad Local Menor de Pradochano. La iniciativa combina la ejecución de trabajos de mejora en espacios municipales con la contratación de trabajadores desempleados.

El proyecto, aproado en Junta de Gobierno Local, ha sido elaborado dentro del programa de obras de interés general y social y de garantía de rentas del PFEA 2026. La actuación está orientada a la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, con el objetivo de contribuir a complementar sus rentas mediante la distribución del empleo disponible en el ámbito de las corporaciones locales.

Más de 166.000 euros para la mano de obra

El grueso de la inversión se concentra en la mano de obra, con una partida de 166.700 euros correspondiente a la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El expediente recoge además unos costes laborales de 166.710,65 euros.

A esta cantidad se suman 24.171,50 euros destinados a materiales, una cuantía que figura como aportación de la Junta de Extremadura, mientras que el ayuntamiento asumirá otros 18.864,91 euros dentro de la financiación del proyecto. El presupuesto global asciende así a los 209.736,41 euros aprobados por el consistorio.

De esta forma, la actuación responde a la convocatoria de subvenciones realizada por la Dirección Provincial del SEPE de Cáceres para el ejercicio 2026. Según recoge el expediente municipal, estas ayudas están destinadas a las corporaciones locales para desarrollar obras de interés general y social y de "garantía de rentas" dentro del programa de fomento de empleo agrario.

Actuaciones en el Parque de los Pinos

El proyecto contempla diferentes trabajos en uno de los enclaves destacados de Plasencia: el Parque de los Pinos, donde las actuaciones se concentrarán en tres ámbitos concretos: los accesos, las escaleras y los paseos. El documento municipal integra estos trabajos dentro de una misma intervención destinada a mejorar distintos elementos del parque.

La segunda parte del proyecto se enfocará en el entorno de Pradochano, donde se llevarán a cabo trabajos de desbroce. De esta forma, la actuación prevista por el ayuntamiento abarca tanto un espacio situado en Plasencia como el entorno de la Entidad Local Menor.

Así, el expediente establece que el proyecto cuenta con una dotación económica diferenciada para mano de obra y materiales y que su aprobación por parte de la entidad local era necesaria para poder desarrollar las actuaciones previstas dentro del PFEA de este año. La propuesta había sido formulada por el concejal de Recursos Humanos el pasado 24 de julio y posteriormente ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local.

Un proyecto ligado a la contratación de desempleados

Más allá de las obras concretas, el proyecto tiene como uno de sus principales componentes la generación de empleo temporal para trabajadores desempleados, con preferencia para los eventuales agrarios. El PFEA vincula así la financiación de los trabajos municipales con la contratación de personas desempleadas y con la denominada garantía de rentas.

La subvención concedida por el SEPE cubre prácticamente la totalidad de la partida destinada a mano de obra, mientras que la financiación de los materiales procede de la aportación de la Junta de Extremadura. El plan se completa con la figura del ayuntamiento, que enmarca el presupuesto con su propia aportación económica.

Con la aprobación del proyecto, el consistorio da el visto bueno a la actuación que permitirá ejecutar los trabajos previstos en el Parque de los Pinos y los desbroces en el entorno de Pradochano dentro del programa correspondiente al ejercicio 2026. El expediente recoge que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto en sus propios términos y por unanimidad de los asistentes.