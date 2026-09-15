El Alkázar de Plasencia llena el otoño de teatro, música, humor y propuestas familiares

El Teatro Alkázar de Plasencia afronta los próximos meses con una programación otoñal que reúne teatro, música, humor, flamenco, magia, danza y cine, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. La temporada incluye,además, producciones nacionales, compañías extremeñas y espectáculos familiares, además de las tradicionales citas navideñas y benéficas.

La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, y el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, Juan Ramón Santos, han presentado este martes la programación, con la que el consistorio busca, un año más, mantener al Alkázar como uno de los principales ejes culturales de la ciudad. Bermejo ha apuntado que el objetivo es seguir haciendo del teatro "un espacio vivo, abierto y cercano a toda la ciudadanía".

María Adánez, Tamara y Pedro Pastor, entre los nombres destacados

Uno de los principales reclamos de la temporada será 'Panorama desde el puente', adaptación del clásico de Arthur Miller que llevará al escenario la compañía Secuencia 3 el 9 de octubre, con María Adánez al frente del reparto. Santos ha comentado que se trata de "uno de los platos fuertes de la temporada", junto a otras propuestas que también cuentan con rostros conocidos.

Siguiendo esta estela, el 2 de octubre llegará 'Madness', de Primital Brothers e Yllana, mientras que el calendario incluye también 'Por si acaso no se lo digas', el 25 de octubre; 'Goteras', el 6 de noviembre; 'La Huella', de la compañía extremeña Teatro del Agua, el 20 de noviembre, y 'Trábilis', coproducida por Estampa Teatro, el 4 de diciembre.

Marisa Bermejo y Juan Ramón Santos, durante la rueda de prensa celebrada este martes / Toni Gudiel

Igualmente, la música tendrá tambiénun espacio destacado. Tamara actuará el 31 de octubre con su gira 'Momentos', enfocada en el bolero, mientras que Pedro Pastor ofrecerá el 29 de noviembre el concierto de su gira '10 años descalzo'. A estas citas se sumará el XXVII Festival Flamenco García Matos, organizado por la Peña Flamenca Placentina el 7 de noviembre.

Una apuesta por las compañías extremeñas

La programación mantiene además una presencia destacada del talento extremeño, una línea que Bermejo ha considerado fundamental para el papel del teatro municipal. "El teatro municipal debe ser también un escaparate para el talento de nuestra tierra y un lugar de encuentro para el tejido cultural de la ciudad y de la región", ha señalado.

En esta línea se incluyen propuestas como 'La Huella', de Teatro del Agua, y 'Trábilis', además de distintas actividades vinculadas a FATEX, la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura. Santos ha explicado que este año Plasencia acogerá nuevamente parte del encuentro de la federación, aunque sus detalles todavía no están cerrados.

El público familiar, protagonista

Los más pequeños tendrán igualmente un papel importante en la programación. La primera cita familiar será el domingo 27 de septiembre, a las 12.00 horas, con el microconcierto 'Historias' de Las Chicas del Charco, que tendrá entrada libre y gratuita.

El calendario continuará con 'Scrooge y los fantasmas', el 10 de octubre; 'Luces, Magia y Acción', del mago Sergio Barquilla, el 24 de octubre; el musical 'Hansel y Gretel', el 8 de noviembre; los títeres de 'El traje nuevo del emprendedor', el 21 de noviembre, y 'El Pollo Pepe', el 22 de diciembre.

Santos ha apuntado que las propuestas familiares constituyen otra de las claves sobre las que se sustenta la programación, y ha destacado la intención de acercar desde edades tempranas las artes escénicas a los más pequeños.

Cine, Navidad y una programación que seguirá creciendo

El cine también tendrá presencia con una nueva edición de Plasencia Encorto y del Youth International Film Festival, cuya gala de clausura se celebrará el sábado 17 de octubre. El calendario continuará después con diferentes espectáculos y llegará a diciembre con varias citas ya tradicionales.

Entre ellas figuran el concierto de Navidad de la Filarmónica de Plasencia, el 20 de diciembre; el espectáculo benéfico de Lunares de Plasencia, 'Remember', el 21; el musical 'El Pollo Pepe', el 22, y la gala benéfica de Navidad de Plantagenet, a beneficio de CEAFES, el 26 de diciembre. El concierto navideño de la Filarmónica cerrará la temporada el día 27.

La información actualizada sobre las actividades del Alkázar y del resto de la ciudad puede consultarse en culturaplasencia.es, donde también existe la posibilidad de suscribirse a un boletín semanal para el envío de la programación. Finalmente, el técnico ha animado además a asociaciones, empresas y otros colectivos que organicen actividades culturales a comunicar sus propuestas para que la web funcione como "un escaparate" de toda la actividad cultural de Plasencia.