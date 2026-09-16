Plasencia prepara los cursos de su piscina de invierno con plazas limitadas y arranque el 5 de octubre

La piscina bioclimática de Plasencia encara el inicio de la nueva temporada de cursos con una oferta dirigida tanto a niños como a adultos. El ayuntamiento aún está terminando de definir los grupos y horarios antes de abrir las inscripciones, con el objetivo de que las actividades comiencen el próximo 5 de octubre.

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha explicado que la programación se está diseñando a partir de las necesidades trasladadas por los clubes, entre ellos el Club Natación Plasencia (CNP) y la Asociación Deportiva Plasencia 96 (ADP 96). La distribución tendrá en cuenta las diez calles del vaso grande y los dos vasos pequeños disponibles en la instalación.

Una oferta condicionada por la capacidad

Belloso ha señalado que la intención del ayuntamiento es publicar la oferta de cursos la próxima semana, diferenciando entre las actividades destinadas a adultos y las dirigidas a los más pequeños. La programación deberá adaptarse a la capacidad de las instalaciones y a la organización de los diferentes grupos y niveles.

En este sentido, el edil ha reconocido que las plazas serán limitadas y que la oferta no podrá alcanzar todo lo que se desearía. "Con menos plazas de las que nos gustaría", ha apuntado Belloso, quien ha explicado que esta limitación responde a las condiciones que deben establecerse para el funcionamiento de los cursos.

Actuaciones en los vasos durante el verano

Más allá de la programación deportiva, las instalaciones también han sido objeto de trabajos durante los meses de verano. Una de las principales actuaciones se ha centrado en los vasos pequeños, que presentaban un deterioro provocado por el uso y las características del tratamiento del agua.

Belloso ha explicado que anteriormente la piscina funcionaba con un sistema de agua salina, pero que hace aproximadamente ocho años se produjo el cambio al cloro. El desgaste acumulado desde entonces ha llevado al órgano municipal a intervenir en estas zonas.

"Por el deterioro hemos hecho un rejuntado y vaciado de la misma", ha señalado el concejal de Deportes, en referencia a los trabajos realizados sobre los vasos. Así, la actuación ha permitido intervenir directamente sobre las superficies afectadas después de proceder a su vaciado.

Revisión del edificio

Los trabajos de mantenimiento no se han limitado a los vasos. Según ha explicado Belloso, durante este periodo también se han realizado diferentes estudios sobre el propio edificio para comprobar su estado y detectar posibles problemas.

El responsable municipal ha apuntado que se han revisado las instalaciones ante la antigüedad del inmueble, con el objetivo de comprobar si existían "patologías" que requiriesen algún tipo de intervención. La piscina cuenta ya con alrededor de dos décadas de funcionamiento.

La actividad de la instalación se desarrollará de lunes a sábado, mientras que la entrada online se mantendrá como hasta ahora. El consistorio continuará utilizando su plataforma digital para gestionar los accesos y los servicios relacionados con las instalaciones deportivas municipales.

Con los trabajos de mantenimiento realizados y la planificación de los grupos en marcha, Deportes ultima ahora la oferta que permitirá conocer los diferentes cursos disponibles. El objetivo es que tanto niños como adultos puedan incorporarse a las actividades a partir del 5 de octubre, aunque con un número de plazas condicionado por la capacidad de la instalación.