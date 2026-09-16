Plasencia se moviliza contra la basura con una recogida de residuos el próximo 20 de septiembre

Este domingo, 20 de septiembre, los conocidos merenderos del Embalse de Plasencia lucirán una imagen renovada en materia de limpieza. Un factor motivado por la jornada organizada con motivo del Día Mundial de la Recogida de Residuos, conocido internacionalmente como World Cleanup Day. La iniciativa, coordinada por el ambientólogo Javier Clemente, comenzará a las 10.00 horas en dicho punto de la ciudad y se prolongará, aproximadamente, hasta las 13.00 horas.

Clemente, conocido en redes sociales como Todos Somos Reciclaje y donde cuenta con más de 500.000 seguidores, ha señalado que el objetivo es, sobre todo, concienciar sobre las consecuencias de abandonar basura en entornos naturales. La participación será gratuita y podrá sumarse cualquier persona a través de previa inscripción.

Una mañana para limpiar y aprender

El divulgador ambiental ha explicado que la idea es "disfrutar de un día en la naturaleza, limpiando un espacio que disfrutamos todos los placentinos y que es responsabilidad de todos cuidarlo". Así, los participantes recorrerán la zona de los merenderos para recoger los residuos que vayan encontrando.

De igual forma, ha recordado que este tipo de acciones ya se habían ejecutado previamente en la capital del Jerte, entre ellas varias recogidas en Valcorchero. En esta ocasión ha elegido los merenderos del embalse coincidiendo con el World Cleanup Day: "casi siempre que vas te encuentras por ahí residuos tirados de gente que ha ido y no lo ha recogido", ha apuntado.

La jornada contará además con un componente divulgativo. Mientras se realiza la recogida, Clemente compartirá con los asistentes información sobre los residuos y el cuidado del medio ambiente, con la intención de que la actividad sirva también para reflexionar sobre los hábitos cotidianos.

El problema de los residuos que desaparecen

Para el ambientólogo, uno de los problemas centrales es que la conciencia sobre los residuos se difuminan cuando se depositan en un contenedor. "Muchas veces estamos distanciados de lo que suponen los residuos porque los vemos desaparecer", ha contado.

Sin embargo, ha recordado que la basura no desaparece, sino que tiene que ser gestionada y tratada. La situación resulta especialmente preocupante cuando los residuos se abandonan directamente en espacios naturales, donde pueden permanecer durante largos periodos y afectar al entorno.

"Al final es una manera de adquirir esa conciencia y poner tu granito de arena", ha apuntado sobre las recogidas. A su juicio, participar directamente permite comprobar qué tipo de residuos se abandonan y conocer de primera mano el estado de los espacios que habitualmente se utilizan para disfrutar de la naturaleza.

La clave: no ensuciar para no limpiar

Clemente ha insistido en que estas iniciativas tienen sentido como herramienta de concienciación, pero que la solución principal pasa por evitar que los residuos lleguen a la naturaleza. "No se trata de ir a limpiar los sitios, sino principalmente de no ensuciarlo para que, precisamente, no haya que ir a limpiarlo", ha defendido.

En este sentido, considera que vivir una jornada de recogida puede ayudar a cambiar determinados comportamientos. El objetivo es que quienes participen trasladen esa experiencia a futuras visitas a otros espacios naturales y sean más conscientes de la necesidad de conservarlos.

Guantes, agua y registro previo

Aunque la actividad es gratuita, Clemente ha pedido a quienes quieran participar que lleven algunos materiales básicos. Por ello, recomienda llevar guantes de protección, como los utilizados para jardinería o albañilería, además de agua y, si es posible, algunas bolsas de basura. Los residuos que se recojan durante la jornada se depositarán en los contenedores situados en la entrada de los merenderos.

La participación requiere además un registro previo mediante un formulario, que permitirá conocer aproximadamente cuántas personas acudirán y organizar la logística de la actividad. La convocatoria está abierta a todo tipo de público, incluidos niños, por lo que Clemente ha animado a los placentinos a participar en una mañana que combina la limpieza del entorno con la educación ambiental.

La iniciativa busca así dejar algo más que un espacio limpio durante unas horas. Como resume Clemente, "no cuesta nada llevarse los residuos que abandona la gente" y cuidar entre todos los lugares que se disfrutan.