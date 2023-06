Extremadura hoy está de moda. El atractivo de Extremadura es que está en el momento justo, en el sitio justo y con los recursos que debe tener quien quiera posicionarse a nivel mundial en una nueva revolución que se está dando. La pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis energética han hecho que Europa esté relocalizando su producción industrial y muchas de esas inversiones ponen sus ojos en el sur del continente.

Desgraciadamente, Extremadura no vio pasar ni de lejos las distintas revoluciones industriales que ha habido. Sin embargo, la revolución industrial tecnológica que estamos viviendo en estos momentos, no es que Extremadura la esté viendo, es que es protagonista esencial.

Las fortalezas de Extremadura son, en primer lugar, un suelo industrial de primer nivel, totalmente dotado, adaptado a las grandes inversiones y con un precio altísimamente competitivo. Extremadura Avante ha desarrollado más de 9 millones de metros cuadrados de suelo industrial repartido por toda la geografía extremeña. Este suelo industrial se concentra principalmente en tres ubicaciones estratégicas: Expacio Mérida, Expacio Navalmoral y Plataforma Logística de Badajoz. Hoy en España no hay una sola comunidad autónoma que tenga una parcela calificada industrial terminada con todos sus servicios de 1 millón de metros cuadrados, salvo Extremadura.

En segundo lugar, la infraestructura eléctrica que tiene la región es la mayor de España y de las mejores de Europa. Un precio de la energía sensiblemente inferior al del resto del país es uno de los grandes atractivos para aquellas empresas que se quieran implantar en nuestra tierra, ya que tienen la posibilidad de montar plantas fotovoltaicas para el autoconsumo. Además, en los últimos años se ha creado en la región un importante subsistema industrial vinculado a los procesos energéticos como son ingenierías, consultoras, fabricación de transformadores y otros componentes. Por otro lado, la industria que está llegando es demandante de unos volúmenes de agua muy importantes, cuestión a la que nuestra región puede dar respuesta.

Por último, Extremadura cuenta con un sistema logístico que acompaña a la importación, producción y exportación de esa nueva industria que se está instalando en Extremadura. La Comunidad Autónoma cuenta con tres terminales ferroviarias intermodales (una finalizada y dos en construcción) en las áreas empresariales de Plataforma Logística de Badajoz, Expacio Mérida y Expacio Navalmoral. Este es un factor diferencial, ya que permite que el acceso, la gestión y la tramitación logística esté integrada en el propio entorno productivo de cada una de las empresas que se implanten aquí.

Extremadura está de moda tanto por las inversiones que llegan como por los productos y servicios que llevamos al exterior. Hace 7 años nuestras exportaciones venían representando un 8% de nuestro PIB. Hoy representan ya el 15%.

El año 2022 ha cerrado con casi 3000 millones de euros exportados, un 24,73% más que el año anterior. Y esto lo han conseguido las más de 2000 empresas exportadoras, 600 de ellas regulares. En los últimos 10 años la cifra de exportaciones extremeñas se ha incrementado en un 78,53% y el número de empresas exportadoras han aumentado en un 58,34 %.

Pero no todo son números. Hemos aumentado en cantidad, si (somos los que más crecemos de toda España), pero también en calidad. Nuestras exportaciones se han diversificado en sectores y países. Y esto no para. Este año, los datos acumulados entre enero y marzo, las exportaciones extremeñas superan los 672 millones de euros, un 17,85% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima del dato de las exportaciones españolas que tuvieron un crecimiento del 14,6%. Hay que destacar el vuelco que se ha producido en los porcentajes sectoriales en los últimos años. Hace 10 años el principal peso de las exportaciones lo sustentaba el sector agroalimentario. Hoy y atendiendo a este dato acumulado de enero a marzo, el 53,5% corresponden al sector de productos industriales y tecnología con un incremento del 20,5% respecto al periodo de 2022, frente al 40% de las exportaciones del sector agroalimentario. Y esto no significa que este sector exporte menos, ya que, en este periodo analizado, aumenta las exportaciones un 14,7%.

Además, los proyectos industriales que hoy se están desarrollando en la región van a permitir que en Extremadura en 7 años superemos los 6000 millones de euros en exportaciones lo que nos va a situar como región puntera española en la internacionalización económica.

Una buena parte de lo que hoy tenemos a favor para ser esa Extremadura que está de moda, se ha construido por los extremeños y extremeñas. En primer lugar, por los empresarios y empresarias que aquí se han jugado el tipo durante muchos años, y las trabajadoras y los trabajadores de las empresas regionales que han estado a la altura. Todos juntos han sabido desarrollar una estrategia que hoy está aprovechando Extremadura. Y en segundo lugar por unos gobiernos que han sabido ver el futuro, oler por donde iban a venir los tiros y afortunadamente no se equivocaron.

* MIGUEL BERNAL CARRIÓN

DIRECTOR GENERAL DE EXTREMADURA AVANTE