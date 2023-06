Beatriz Pablos está al frente de una explotación ganadera familiar con más de 120 años de trayectoria en Trujillo donde aplica un sistema basado en la imitación de los movimientos de las grandes manadas de herbívoros en la sabana. Esta preocupación por la sostenibilidad hizo que la revista Forbes la incluyera dentro de una de sus listas de empresarios creativos.

Se ha definido usted como un “bicho raro” dentro del mundo ganadero ¿qué es lo que la diferencia del resto de profesionales del sector?

Quizá sea porque gestiono el campo mirando más al suelo que al cielo. Mi prioridad es la salud del suelo como base de todo nuestro sistema productivo. Manejamos un ecosistema donde se asienta la ganadería, nuestra función es potenciar los procesos biológicos imitando a la naturaleza. Creo en el inmenso potencial de nuestros suelos, tenemos un banco de semillas rico y abundante. En apenas 3 años de trabajo dirigiendo a los herbívoros y dando al suelo tiempos amplios de descanso estamos obteniendo grandes resultados. Las vacas tienen un papel muy importante en este ecosistema; fertilizan, generan impacto beneficioso y reciclan nutrientes. Además, son eficientes transformadoras del pasto en carne. Hacemos una exigente selección de nuestras vacas buscando las más aptas. Las que inician su gestación a los 14/15 meses, criando un buen ternero todos los años y manteniéndose gordas con poca o ninguna ayuda. Podría decir que soy ‘el depredador’ de la manada, seleccionando para carne todo lo que no cumple nuestros criterios para criar.

¿Qué sintió cuando Forbes la incluyó en la lista de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios?

Una sorpresa muy grata. Somos convencidos de un sistema ganadero poco común en iberia, muchas veces incomprendido. Apostamos por la divulgación del mismo. Que Forbes se haga eco ha sido un gran impulso mediático.

Tuvo que ponerse al frente de una explotación familiar con 120 años de trayectoria y es la primera mujer. ¿Ha cambiado algo en el agro extremeño para que esto sea así o se vio impelida por las circunstancias?

Tomé la decisión de dedicarme al campo, y lo cierto es que no he tenido ningún problema por ser mujer, te diría que al contrario, me ha ayudado. Esta actividad, desde hace muchos años, va de conocimiento, de pasión y de trabajo, no de género.

Ha descrito el sistema que aplica como «la relación entre el herbívoro, el pastizal y el suelo para aumentar la producción, vinculando así la rentabilidad económica al desarrollo biológico». ¿Puede explicarlo para no expertos?

Es un sistema basado en la imitación de los movimientos de las grandes manadas de herbívoros en la sabana. Movemos frecuentemente a nuestro ganado utilizando cercados eléctricos solares pequeños dentro de una misma finca, permitiendo a las vacas fertilizar naturalmente el suelo y aprovechar mejor los recursos. Y lo que es fundamental, dando al suelo y al pasto tiempo para recuperarse. La selección de las vacas también juega un papel importante, que sea ganado adaptado, mantenido y productivo en nuestro ecosistema es clave.

¿Cómo está siendo el año agrícola marcado por la sequía?

Está siendo un año duro. En nuestro ambiente, el crecimiento de primavera es importante, ya que el pasto que conseguimos en esa época, es nuestra reserva de verano y otoño. Esta primavera ha sido muy escasa, privándonos de varios meses de alimentación. El sistema nos hace más resistentes, pero no nos inmuniza.

Su gran pasión es la gastronomía. Incluso se formó en los fogones de Zalacaín. ¿Sigue la trazabilidad de sus carnes hasta que llegan al restaurante?

En lo relativo a la comercialización, estamos aún en fase de aprendizaje. Nos gustaría mucho tener un canal directo con restauración y consumidor final. Mi conocimiento de la gastronomía y del sector de la restauración en general, me exige controlar todo el proceso, hasta que la carne llega al plato. Conocemos muy bien la producción, poco el tratamiento y la distribución.

¿De qué razas son sus vacas y cuántas hembras madre tiene?

Actualmente tenemos 170 madres. Trabajamos con las razas Retinta, Angus y Limusina, especialmente la combinación de las tres. Creemos en la selección por individuo y no por raza. Buscamos la mejor genética adaptada, apoyándonos en la selección y el vigor híbrido. Seleccionamos animales de bajo mantenimiento, precoces, con gran fertilidad práctica, dóciles y buenos transformadores de pasto autóctono en carne de calidad.

¿En qué consiste su revolucionario y premiado sistema de gallineros móviles?

Consiste en la producción de huevos de gallinas en extensivo real mediante un sistema de pastoreo dirigido, ayudándonos de gallineros móviles. Las gallinas viven en libertad sobre pasto limpio, complementando su dieta con altos porcentajes de hierba, insectos y semillas silvestres. Los huevos son únicos, además de ser un producto nutritivo, altamente saludable y de sabor incomparable, su producción contribuye a la mejora del ecosistema de la dehesa, así como supera cualquier criterio de bienestar animal, devolviendo a las gallinas a su hábitat original.