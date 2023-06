Compromiso con la sostenibilidad, la innovación y una apuesta clara por el empleo en nuestra región. En estos tres grandes pilares asentamos las bases de lo que queremos que sea y se convierta Cartonajes Extremadura. Así lo creemos y así lo manifestamos el pasado 14 de marzo, el día que colocamos la primera piedra de la que será nuestra fábrica de cartones ondulados en el parque industrial Expacio Navalmoral.

En este acto simbólico, en el que contamos con la presencia del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, y otras personalidades de nuestra región, tuvimos la oportunidad de dar ese primer gran paso con la puesta en marcha de este nuevo proyecto empresarial. Fue también allí donde Miguel Ángel Leal, CEO de Cartonajes Extremadura, volvió a recordar uno de los propósitos y objetivos en esta nueva aventura: ser un ‘referente’ en sostenibilidad y respeto al medioambiente.

Pero antes de aquella piedra que colocamos en marzo, nuestro primer gran hito fue convertirnos el pasado noviembre en la primera empresa en la región que ha sido declarada proyecto empresarial de interés autonómico (PREMIA), una distinción que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha recientemente. Con este gesto, el gobierno autonómico ha hecho una apuesta clara por nuevos proyectos en los que primen la inversión en nuestra tierra y que generen puestos de trabajo de calidad en la región, ambos calificativos que están en el ADN de lo que aspira a ser Cartonajes Extremadura.

Actualmente, y con una inversión inicial de 30 millones de euros, nuestra aventura empresarial aspira a ser una apuesta clara y una oportunidad por reindustrializar nuestra tierra. Queremos demostrar que se puede competir desde Extremadura con las grandes multinacionales con la que ya competimos a diario, sin bajar ni un ápice de calidad y servicio. Desde Cartonajes Extremadura esperamos poder facturar 80 millones de euros en nuestro primer año de actividad.

Aún nos queda por delante un camino largo e ilusionante hasta que Cartonajes Extremadura arranque su actividad en junio de 2024, pero ya tenemos claros cuáles son nuestros objetivos. Desde los 60.000 metros cuadrados que ocuparemos en este espacio industrial de Navalmoral de la Mata, y donde ya hemos empezado a construir nuestra planta para que esté a pleno rendimiento en el plazo de algo más de un año, nuestra intención no es otra que la de competir con las mayores empresas del sector del sur de Europa y contribuir, al mismo tiempo, al desarrollo económico de la zona. En nuestros planes está poder ser competitivos y ampliar nuestro mercado a todo el territorio nacional, para después dar el salto a nivel internacional, poniendo el foco en Portugal.

En esta misma línea de estimular la economía local y regional, no podemos olvidarnos de uno de los factores decisivos de cualquier empresa, que no es otro que el factor humano. En esta primera etapa pondremos en marcha la formación del personal, que comenzará el próximo septiembre y que durará hasta el inicio de la actividad de nuestra planta. En una primera etapa generaremos 60 empleos directos, entre los que habrá distintos perfiles técnicos, y más de 150 indirectos. Nuestro objetivo es llegar a alcanzar hasta más de 150 directos y unos 300 indirectos cuando estemos en pleno rendimiento. Somos conscientes que en la zona no hay grandes salidas laborales para los más jóvenes, que se ven abocados a tener que emigrar a otros destinos para poder encontrar trabajo.

Referencia tecnológica para la región

Una de las que considero nuestra mayor baza es la amplia experiencia del equipo de Cartonajes Extremadura en el ámbito del cartón ondulado, después de más de 20 años trabajando en el sector. Este recorrido profesional nos ha llevado a poder afinar y saber cuáles son las mejoras que debemos aplicar en nuestra nueva aventura en Cartonajes Extremadura. Entre los aspectos más significativos que aportaremos a la industria cartonera será la de contar con maquinaria de última generación, lo que va a poder aportar a nuestro trabajo una mayor calidad al servicio, y, por tanto, alcanzar una mayor competitividad en el sector.

Desde Navalmoral de la Mata, este rincón de Extremadura que quiere aspirar a ser una referencia empresarial y tecnológica para la región, pero también a nivel nacional e internacional, nuestra pretensión es generar más de 200 millones de metros cuadrados de cartón al año y 600 millones de cajas. La principal característica de estas cajas, que irá destinadas al sector industrial, pero también al agrícola, es que estarán fabricadas en papel 80% reciclado, del que el 100% será reciclable. Además de nuestro afán por trabajar en la sostenibilidad del producto final, también ponemos el foco en el proceso, siendo una industria de gestión de residuos 0.

Somos conscientes de que aún queda mucho trabajo por delante, pero en cada uno de los avances por los que hemos apostado, siempre nos acompañan el compromiso por la sostenibilidad, la innovación y el empleo en la región, los mismos que fueron de la mano con nosotros en la colocación de nuestra primera piedra. Juntos, lo haremos posible.

* Fernando Tolosa

Director General de Cartonajes Extremadura