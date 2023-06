José Noriega, Empresario Extremeño del Año 2022, ha visto cómo su empresa ha experimentado un importante crecimiento desde que recogiera el galardón. Noriega Grupo Logístico se ha caracterizado siempre por un aumento exponencial del número de trabajadores y un fuerte compromiso por el planeta, las personas y la creación de riqueza. El último ejercicio ha facturado 70 millones de euros a pesar de la crisis de las materias primas. Su presidente, trabajador incansable y hombre hecho a sí mismo, hace balance de este último ejercicio.

Cumple usted un año desde que fuera nombrado Empresario Extremeño del Año. ¿Qué ha cambiado en su empresa desde entonces?

Hemos mejorado especialmente en el aspecto sociolaboral, para poder encontrar trabajadores en un momento en el que es muy difícil. Gracias a la escucha activa de sus necesidades y de sus problemas cotidianos hemos podido mejorar sus condiciones y adaptar una parte de nuestros servicios para que tengan una mejor conciliación, un aspecto complicado, ya que el transporte, principalmente en el internacional, requiere un tiempo de tránsito mayor lo que nos dificulta facilitarles un mayor tiempo en casa, pero siempre intentando darles las mejores condiciones. Aún con estos obstáculos, hemos experimentado un crecimiento tanto de flota como en personal, prácticamente en todos nuestros departamentos.

¿Cuáles son actualmente las principales magnitudes de Noriega Grupo Logístico? (Flota de camiones, empleados, facturación…)

La flota de camiones que tenemos es superior a los 1.000 vehículos entre las distintas modalidades, aunque nuestro objetivo era mucho más alto. De hecho, hace unos meses, en un foro profesional en Madrid donde estaban presentes los fabricantes de las distintas marcas, expuse mi descontento con la falta de puntualidad en las entregas pactadas de vehículos, que justifican con la falta de materias primas, que repercute en la capacidad de fabricación. Esto supone un descontento general ya que no solo nosotros, sino cualquier empresa de transporte, no puede cumplir con sus objetivos anuales de crecimiento de flota, mientras que en otros países no ocurre esta problemática y pueden seguir creciendo. En la actualidad, Noriega Grupo Logístico está compuesto por más de 600 trabajadores, con una facturación anual superior a 70 millones de euros.

¿Cuántas sedes logísticas de almacenamiento tiene repartidas por la geografía extremeña?

En cuanto a sedes logísticas de almacenamiento en la geografía extremeña contamos con una nueva incorporación en Montijo de más de 16.000 metros cuadrado, además de las que ya teníamos en Almendralejo y en la Fuente del Maestre. Fuera de Extremadura tenemos base de almacenamiento en Dos Hermanas, y bases operativas en Illescas y en Algeciras. Actualmente nos encontramos expandiéndonos en Galicia, donde posiblemente ubiquemos una nueva base cerca de A Coruña.

Ustedes han apostado por la cultura del esfuerzo y por la retención del talento en la región. ¿Cómo lo hacen?

Así es, y lo expresamos en dos vertientes diferenciadas. Por un lado, premiamos el esfuerzo a través de la promoción interna. Son muchos los conductores que gracias a su implicación y dedicación han pasado a ser técnicos de tráfico, incluso responsables de alguna de nuestras divisiones o de la cuenta de un cliente en específico. Esta promoción interna no solo se aplica a los conductores, sino a cualquier trabajador que quiera ampliar sus conocimientos y/o su experiencia y quiera cambiar de puesto de trabajo. En mi opinión, una de las facilidades que tenemos para nuestros conductores es que, gracias a las diferentes divisiones que tenemos, pueden pertenecer a una u otra si necesitan cambiar ya sea por circunstancias personales o laborales. Y, por otro lado, apostamos tanto por la formación interna de nuestros trabajadores, como por dar experiencia laboral a quien aún no la tiene o necesita ampliarla. Por ejemplo, colaboramos con autoescuelas para buscar chóferes noveles que necesitan poner en práctica sus conocimientos, ya que un conductor cuando se saca el carné no está preparado para conducir un tráiler en carretera. Por ello, aprenden junto a un compañero veterano, que le enseña el oficio desde 0.

Han cerrado un acuerdo con Aliara Energía para el repostaje en las instalaciones de la empresa ¿En qué consiste?

El transporte por carretera desempeña un papel esencial en la distribución logística, clave para el buen funcionamiento de la actividad económica. Sin embargo, más allá de su papel dinamizador, su impacto en el entorno tampoco pasa desapercibido. Por ello, en Noriega Grupo Logístico estamos comprometidos con la descarbonización de esta industria, siendo un actor decisivo y alineado con las necesidades e inquietudes de nuestros clientes y de toda la sociedad. Por eso, nuestra relación con Aliara Energía nos garantiza no sólo la disponibilidad de servicio para nuestra nueva flota sostenible, sino, además, hacerlo con la mejor calidad y atención para nuestros conductores. Hemos integrado 90 cabezas tractoras de gas natural licuado (GNL), con el cual reducimos la emisión de CO ² a la atmósfera de manera significativa, en comparación con otros combustibles tradicionales como el diésel.

Entiendo que están sumidos en un proceso de descarbonización.

Sí, recientemente ya nos ha llegado la primera cabeza tractora eléctrica.

Extremadura se ha convertido en una tierra de oportunidades ¿cómo contemplan proyectos como el de la mina de litio de Cañaveral que supondría un importante esfuerzo logístico?

Nosotros no tenemos fronteras. Cualquier volumen y disponibilidad de carga es muy buena y redundante para nosotros, sea al país que sea. En cuanto a esta mina de litio en Cañaveral, la fábrica de diamantes en Trujillo, y otras oportunidades, me parecen muy bien. Extremadura es muy grande, pero está muy desaprovechada por la falta de grandes industrias que generen empleo y riqueza en nuestra comunidad. La creación de estas en muchas ocasiones se ve muy dificultada por la burocracia que hay que realizar y por la falta de ayudas e incentivos por parte de los diferentes organismos públicos.