Es una lucha que viene de años, de décadas, la de retener el valor añadido en Extremadura y que no ‘emigre’ como tuvieron que hacer hace mucho nuestros paisanos. Se hablaba en esos tiempos del ibérico de bellota y del tomate para industria como ejemplos: en uno y otro caso, las producciones extremeñas salían de aquí para su transformación fuera, que es donde verdaderamente generaban mayor riqueza y empleo.

Aquel desajuste se ha ido corrigiendo, al menos en parte, con la implantación de mataderos (el de Zafra quizá el ejemplo más señero y reciente) y cárnicas, y la puesta en marcha de industrias para transformar el tomate.

Pero el ‘efecto colonia’, la explotación de los recursos endógenos sin dejar apenas huella en términos de renta, empleo, desarrollo o bienestar sigue ahí, aunque haya variado de qué recursos hablamos. ¿Ejemplos?: el agua, el sol y el litio.

Empecemos por el último. El litio es un elemento muy demandado por la nueva economía y del que Extremadura tiene importantes reservas. Sin entrar en el debate demagógico de ‘mina sí’ o ‘mina no’, porque creo que debe ser el estudio del proyecto de explotación y su adecuación o no a la normativa el que determine las autorizaciones, sí hay algo que creo imprescindible: que no se repita el ‘efecto colonia’ del que hablaba, es decir, que la actividad no se limite a extraer el mineral y llevarlo fuera para su transformación.

La Junta aprobó hace casi un año un decreto que obliga a que la conversión en hidróxido de litio para su uso industrial se haga aquí. Recientemente, el Gobierno de España ha llevado esta norma ante el Constitucional por considerar que invade sus competencias. No sé si es así, pero si lo es, la solución es que el Gobierno genere una norma que permita a Extremadura (y a otras regiones, en circunstancias similares) beneficiarse del valor añadido. No es localismo, es defensa del desarrollo regional y de la economía verde y circular: transformar aquí supone evitar los costes ambientales que supone el traslado a otro lugar, para luego volver. Es luchar contra la deslocalización.

Si hablamos del sol, de su potencial como fuente renovable, estamos en las mismas. Extremadura es una de las regiones con mayor radiación solar, pero no podemos ser simplemente receptores de paneles fotovoltaicos. La implantación de estos paneles debería venir acompañada de factorías donde se fabriquen sus componentes. Además, hay que lograr que los trabajos de diseño, ingeniería, colocación y mantenimiento, los hagan empresas de aquí, que las hay, y muy buenas, como que se mejoren las redes de distribución eléctrica para que la industria extremeña pueda aprovechar esa generación hasta donde demande.

Por último, hablemos del agua. Nuestro potencial de agua embalsada (pese a la sequía coyuntural) es enorme, y muchas industrias como la de baterías en Navalmoral, la de diamantes de Trujillo o, en el sector residencial y de ocio, Elysium, demandan este recurso. Aprovechémoslo (además de para nuestra agricultura) para atraer inversiones, no solo para generar electricidad.

Tenemos, pues, tres recursos demandados por la nueva economía: litio, sol y agua. Toca ponerse a la tarea de hacer que el valor añadido en toda su cadena de valor se quede aquí. Y esto atañe también, añado como apéndice, a que se logre que en la puesta en marcha de los nuevos proyectos industriales sean nuestras empresas las que realicen los trabajos necesarios, desde el movimiento de tierras hasta el mantenimiento una vez en marcha.

No podemos permitirnos, por más tiempo, ser un territorio explotado con una estructura económica colonial.

* Francisco Javier Peinado

Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña