Ha recibido el premio a la Joven Promesa de los Premios Empresario Extremeño del Año. ¿Esperaba este reconocimiento?

Para nada. Honestamente no esperaba que este premio fuese a recaer sobre mí, dado que había gente con notas muy buenas también. Cuando me informaron que me entregaban este reconocimiento fue todo una gran sorpresa.

Tiene un grado en Economía y un 9,2 en su expediente. ¿Ha sido difícil lograr esta calificación?

Por supuesto hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, pero las cosas parecen más fáciles cuando uno las hace con gusto. Los años del grado han estado marcados por la covid-19 y por ello ha habido dificultades añadidas, pero al final siempre está la ilusión de estudiar lo que te apasiona.

¿Cuál es a corto plazo su horizonte profesional?

Actualmente me encuentro trabajando en Plasencia en el ámbito del comercio exterior. Me gustaría probar suerte en diferentes sectores antes de instalarme en uno para ver donde verdaderamente puedo ser más útil. Aunque es cierto que el mundo de la asesoría o de la Unión Europea es algo que me llama bastante.

¿Cree que hay que salir fuera de Extremadura para formarse en el mundo financiero?

Creo que la digitalización está jugando un papel importante en suplir esa necesidad, porque es cierto que mientras en grados tenemos una formación de muy buena calidad, en lo relativo a posgrados relacionados con el mundo financiero debo decir que apenas hay aquí. No obstante, opino que no es malo que haya gente que salga a formarse y regrese después de un tiempo. Supone ver y aprender nuevas formas de hacer las cosas que pueden tener efectos positivos sobre nuestra región.

¿Cuál va a ser su siguiente paso en su formación?

Lo primero de todo es terminar el máster de Fiscalidad que estoy haciendo de manera online en estos momentos. La formación es algo constante, por lo tanto una vez termine valoraré qué será lo próximo. Hay otras materias que me acompañan en mi día día, por ejemplo, los idiomas que siempre han sido algo muy importante para mí.

¿Cree que en Extremadura hay futuro a pesar de todo?

Definitivamente lo hay. A pesar de todo, somos una tierra que se supera día a día. Las Administraciones juegan un papel esencial en favorecer y facilitar el desarrollo de proyectos que aseguren el futuro de la gente en nuestra región. Es fácil percibir entre los jóvenes de mi edad un sentimiento de ganas de luchar por nuestra tierra y en lo máximo posible quedarnos aquí. Yo me veo en un futuro trabajando y viviendo en Extremadura.

¿Qué le diría a un joven estudiante extremeño de Empresariales o Derecho?

Lo primero que le diría es mucho ánimo y que siempre confíe en sí mismo. Al final son cuatro años de esfuerzo y todos tenemos nuestros momentos bajos anímicamente. Una ventaja de este tipo de grados es la gran variedad de puestos y sectores en los que puedes terminar trabajando y por lo tanto siempre podemos encontrar nuestro sitio.

¿Cómo valora el tejido empresarial en Extremadura? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

En esta pregunta podría hablar de manera muy extensa. Tenemos un tejido empresarial claramente marcado por la microempresa, más de un 96%. Es verdaderamente interesante que grandes proyectos empresariales lleguen a la región, por lo que implican directamente y el efecto llamada que puedan generar, pero creo que no debemos desatender las necesidades que puedan tener las pequeñas empresas, especialmente en su crecimiento. En cuanto a sus fortalezas podemos encontrar el buen punto de partida que tenemos de cara a los denominados sectores de futuro como la economía verde; el liderazgo europeo en varias producciones agrarias que nos dotan de una soberanía alimentaria, concepto del que tanto hablan algunos países ahora o el buen comportamiento del comercio exterior. En las debilidades pienso que aún existe una baja cooperación entre empresas, máxime cuando nuestro tejido empresarial tiene el tamaño que comentaba, y por lo tanto es necesario continuar fomentando la colaboración empresarial para avanzar. Sin duda otras debilidades son el ya conocido déficit de infraestructuras del que adolece la región o la baja industrialización.

¿Cree que la Universidad prepara para trabajar en una empresa?

Pienso que se están haciendo esfuerzos por acercar la Universidad al mundo laboral. El mejor ejemplo es la existencia al final del grado de prácticas curriculares en empresas, en las cuales algunos compañeros han terminado quedándose. Por supuesto para poder realizar un trabajo es necesario una base mínima de conocimientos teóricos (en este caso contables, tributarios…) y es la Universidad la encargada de ello.

¿Es posible compaginar diversión y tener un currículo como el suyo?

Al final todo es organización. Se trata de estudiar día a día, dedicando más tiempo a aquello que pueda parecernos más complicado. Pero siempre que se pueda hay que dedicar un rato al ocio para poder evadirte. Durante estos años se hacen muy buenas amistades con las que pasas tanto tiempo en la universidad, como en los momentos de desconexión.

¿Cree que en Extremadura hay futuro para un emprendedor? ¿Se considera emprendedor?

Sí hay futuro y además tenemos ejemplos de éxito. Otra cosa es que sea fácil. Creo que las ayudas e incentivos al emprendimiento son muy necesarias, así como el acompañamiento especialmente al principio. Me lo he planteado y no descarto más adelante emprender algún proyecto empresarial. Aunque primero me gustaría seguir aprendiendo cosas y crecer como profesional y persona.

-¿Qué le parece que se le reconozca a los empresarios el trabajo realizado con unos galardones como los de El Periódico?

Opino que es una iniciativa muy acertada por parte de El Periódico de Extremadura. Permite que la sociedad pueda visualizar el trabajo bien hecho por las empresas extremeñas en distintos ámbitos; esto es siempre un aliciente a seguir trabajando, innovando y esforzándose.