Al final lo he hecho. Por primera vez. He tardado media hora. Más de 30 minutos de escribir y borrar. Pensar ideas y rechazarlas. Y al final, no sé si por falta de inspiración o por el maldito «síndrome de la impostora» (nunca se libra una, por mucha experiencia que tenga) pero el caso es que he sucumbido: le he pedido a chat GPT que me hiciese este artículo.

Fíjate qué curioso que para decirle a esta inteligencia artificial que pensase como una «mujer experta en Marketing Digital» no he sentido inseguridad alguna. ¿Me estaré ‘picando’ con la máquina?

El freno, la dificultad, la falta de creatividad que sentía después de un rato intentando escribir sobre lo que es mi área de 'expertise' ha hecho que iniciase sesión por primera vez en esta herramienta que está poniendo el mundo patas arriba, acaparando titulares y haciendo temblar a profesionales de todo tipo que miran con temor a un futuro donde su experiencia profesional no vale nada “contra la máquina”.

El caso es que ‘el chat’ se ha puesto a escribir de manera automática y fluida un artículo que seguro que es mejor que lo que están leyendo en esta página. Seguro es también que usted y yo aprenderíamos mucho de marketing digital con esta respuesta que cruza datos de toda la sabiduría de internet y lo muestra en un segundo. Pero yo no lo he leído. He cambiado de pantalla y he vuelto al folio en blanco. A este folio cada vez menos en blanco.

La primera experiencia con chat GPT me ha dado lo que estaba buscando: un artículo. Pero no como esperaba. De esta perfección de robot no he sacado un texto técnico de datos contrastados. Mucho mejor: me ha proporcionado una oportunidad para la reflexión.

Mi propia resistencia inicial a utilizar esta herramienta que supone una revolución histórica para nuestra especie me ha hecho entender cómo se comportan todas esas marcas y empresas que vienen de un mundo analógico, que traen una larga y valiosa historia y también muchas dificultades para hacer una transición hacia lo digital.

Cada día, como habitante de este mundo de consumo y además como profesional del marketing digital me paro a analizar negocios de todos los tamaños, de todas las ‘edades’, de todos los sectores… Y me llevo las manos a la cabeza con esos cambios digitales que no se producen o que llegan tarde, con imágenes corporativas obsoletas, con marcas que no revisan sus valores o que no son conscientes de su potencial.

Ahora bajo esas manos de la cabeza y tiro de una inteligencia que todavía no han instalado en ningún robot: la emocional. Esta «cura de humildad» me hace empatizar con las personas que dirigen esas marcas que me cruzo a diario y entender que están en esa fase de rechazo, de dificultad, de pereza incluso… Que no están viendo, como no veía yo misma, que el futuro ya está aquí. Que el progreso para nuestros negocios depende de que nos montemos en el «cambio constante», mirando con curiosidad lo que nos pone delante. Adaptando las herramientas a quiénes somos y no al contrario. Pensando «fuera de la caja».

La propuesta de los compañeros de El Periódico de Extremadura era hablar de la «importancia del marketing digital en la empresa» y aunque mi resumen sería 'toda' espero que este folio que ha acabado uniendo lo robótico con lo humano, la inteligencia más perfecta con la empatía y la adaptación al cambio con el rechazo y la resistencia sirva para ejemplificar algo muy simple: las herramientas digitales ya no son una opción, son una obligación, pero, a cambio, el crecimiento y la expansión no es algo que solo se aplique a nuestros negocios. Nosotras, las personas, siempre seremos la motivación del futuro.

* ISABELLA GARCÍA

EMPRENDEDORA EXPERTA EN MARKETING DIGITAL