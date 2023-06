Javier S. Medina (Badajoz) dejó sus oposiciones a bombero para irse a Madrid a hacer lo que le gusta y recuperar antiguos oficios. Ahora grandes celebridades visitan su tienda en Malasaña y cadenas como Inditex (Zara) reclaman sus diseños. Ese artesano extremeño seduce al mundo con un trabajo lleno de autenticidad y rigor.

¿Por qué se hizo empresario y autónomo?

Fue de manera casual. Vengo de un sector completamente distinto, que es el mundo del deporte. Estuve opositando para bombero y llevaba un gimnasio en Badajoz. Mi vida estaba enfocada por completo al mundo del deporte, pero se me dieron muy bien las manualidades y la pintura. Lo que sucedía es que en provincias se tiene la creencia de que de la artesanía no se puede vivir y que la seguridad vital solo la puede ofrecer aprobar una oposición o una carrera. Empecé a viajar y conocí a gente que se dedicaba a la pintura y la escultura, en definitiva, siendo creativo. Empecé a darle vueltas a la idea de formarme y apostar por esto que tanto me gustaba. Me vine a Madrid y me formé con una restauradora, Marisa del Real en el tratado de las fibras naturales y las maderas. Mi intención era hacer un producto que contase quién soy y de dónde vengo. Recuerdo a mi abuelo trabajando en el patio trabajando en sillas de enea o haciendo las persianas de esparto del exterior de las casas. Empecé a trabajar en casa y cuando tuve un volumen de pedidos suficiente es cuando me planteé realmente crear mi propia tienda-taller y apostar por este oficio haciéndome empresario y autónomo.

¿Qué dificultades especiales tiene ser autónomo?

Pues es verdad que tiene algo muy bonito. Crees en tu proyecto y estás luchando por algo que te gusta realmente y lo vives. Por otro lado, desafortunadamente en este país parece que siendo autónomo te ponen la zancadilla constantemente y no te da facilidades a la hora de emprender y generar puestos de trabajo. Por otra parte, al final no tienes horario de salida y tienes constantemente en la cabeza tu trabajo y lo que tienes que hacer, independientemente de la hora que sea. Por lo demás, estás haciendo lo que te gusta y te distribuyes el tiempo como quieres y eso es gratificante.

¿Por qué se decantó por la artesanía?

Soy una persona creativa y quiero contar de dónde vengo y quién soy. También quiero recuperar estos oficios que casi se están perdiendo, dándoles una vuelta, adaptándolos a los tiempos que corren y llevando la artesanía a un grado superior, más enfocado al arte. Agarrándome a esas técnicas ancestrales y respetándolas, las he adaptado al arte y trabajo para llevarlas a cualquier sector, como la moda o el interiorismo.

¿Por qué se tuvo que ir a Madrid a trabajar?

Cuando apuestas por algo así y empiezas desde cero tienes que estar en un sitio donde pasen cosas, en una ciudad grande, en una capital para darte visibilidad. Ni por el mayor de los asombros pensé que iba a crear algo tan grande. Gracias a estar aquí he conocido a clientes y otros creadores de todo el mundo, con los que trabajo. Una vez que he creado una marca y un nombre tienes la posibilidad de ir dónde quieras a trabajar.

¿Qué importancia tiene la innovación en su trabajo?

La innovación lo es todo. Nutrirte de diferentes estímulos y conocer otros artistas, elevar la artesanía a arte, dar otra vuelta de tuerca es lo que hace que seas diferente y que dé que hablar.