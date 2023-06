En primer lugar, me gustaría indicar que voy a hablar únicamente de los sectores inmobiliarios en los que está presente actualmente MERLIN Properties que son las oficinas, centros comerciales, naves logísticas y centros de datos. Por tanto, no me voy a pronunciar sobre activos en los que desinvertimos con anterioridad, como son los hoteles o la vivienda en alquiler.

Comenzando por las oficinas, a pesar del ruido mediático que se ha generado con el trabajo híbrido, consideramos que el mercado está sano; especialmente en ciudades como Madrid o Lisboa donde no se aprecia una potencial sobreoferta. Durante el último siglo, el mercado de oficinas ha cambiado constantemente y va a seguir haciéndolo. La demanda de oficinas no desaparece, únicamente evolucionan las necesidades del mercado y solo aquellos que sepan adaptarse a esos cambios estructurales (sostenibilidad, tecnología, flexibilidad, representatividad) serán exitosos. Polarización Especialmente relevante es comentar la mayor polarización que estamos percibiendo entre los edificios verdes y marrones; es decir, entre los activos sostenibles y tecnológicamente avanzados y aquellos que no. El destino natural de muchos edificios marrones va a ser la reconversión en usos alternativos, en la medida necesaria para equilibrar las dinámicas de oferta y demanda. En relación con los centros comerciales es sorprendente observar como el tan anticipado ‘retail apocalypsis’ no ha impactado significativamente en ningún centro comercial urbano o dominante. Los claros perdedores del cambio del patrón de consumo han sido los centros comerciales más débiles, incapaces de actualizarse para afrontar las nuevas tendencias; así como las tiendas a pie de calle, que han sufrido debido a su menor flexibilidad y mayores gastos operativos que los centros comerciales. Logística Por otro lado, como claro ganador del comercio electrónico nos encontramos a la logística, beneficiado igualmente por otras tendencias seculares, como el incremento del stock de seguridad para minimizar las tensiones de la cadena de suministro. Este incremento de la demanda se ha unido a limitaciones de la oferta debido a los elevados costes de construcción, así como a las restricciones financieras para el desarrollo de naves a riesgo -sin alquilarlas previamente a un operador-. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda resulta en ocupaciones próximas al 100% y está tensionando al alza las rentas, a pesar de la presión a la baja que están sufriendo en sus márgenes los operadores logísticos. Centros de datos Mención especial merecen los centros de datos, no solo por su importancia en el avance de la digitalización de la sociedad, sino por la oportunidad que supone para MERLIN y España el desarrollo de un sector industrial de elevado valor añadido. Ha de tenerse en cuenta que, cuando una persona visualiza una película en línea o utiliza cualquier dispositivo conectado; se está generando una ingente cantidad de información y datos que es procesada y almacenada en un lugar físico bajo estrictas condiciones de seguridad, los centros de datos. Industria España tiene un punto de partida único para el desarrollo de la industria al juntarse los costes energéticos más bajos de Europa, un personal técnico altamente competitivo, la saturación de los mercados más consolidados (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París), una magnífica conectividad a través de cables submarinos y, por último, una creciente presión por la soberanía del dato en Europa. Estos ingredientes están resultando en un crecimiento exponencial de la industria, cuyo potencial dependerá del ritmo de adopción de la nube pública por parte de los distintos agentes económicos. Inversión En cuanto al mercado de inversión, el incremento de los tipos de interés ha producido un desajuste en las expectativas de precio de los compradores y vendedores, lo que está reduciendo los volúmenes transaccionados durante este periodo de transición. Aún así, sigue existiendo apetito y disponibilidad de capital para determinados activos inmobiliarios. Últimamente sí que se está apreciando una menor presencia de inversores institucionales, ante el cambio en el coste financiero, que se están viendo sustituidos por inversores privados, así como SOCIMIs españolas y francesas. Ha de tenerse en cuenta que, al contrario que en la crisis de 2007, los agentes privados (familias y empresas) presentan una situación financiera muy saneada. Esto, unido a un sistema bancario mucho más sólido que entonces, están permitiendo mantener los flujos de capital hacia el sector inmobiliario. Ha de tenerse en cuenta que, con una gestión adecuada, el sector ofrece una protección natural contra la inflación, aspecto que es muy valorada por los inversores. Sin embargo, los propietarios aprendieron de aquella crisis y presentan actualmente una situación de liquidez más cómoda, niveles de endeudamiento menores y un periodo medio de la deuda más largo, lo que reduce sustancialmente el riesgo de refinanciación. Es por ello que consideramos que apenas se van a producir ventas oportunistas este ciclo inmobiliario. * ISMAEL CLEMENTE CEO de Merlin Properties