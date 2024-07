Agenda disponible

Sirvan mis primeras líneas para agradecer al grupo Prensa Ibérica y a El Periódico Extremadura la oportunidad que me brindan de asomarme a esta edición especial que acompaña a los Premios Empresario del Año 2024.

Es una suerte y también un orgullo que desde Cáceres tengamos un foro como éste para poder reconocer la labor de nuestros empresarios. Así que, quiero trasladar mis mejores deseos para el futuro de este espacio, así como mi agradecimiento a todos y todas los que lo hacéis posible.

Es un orgullo porque en Cáceres y en Extremadura hay mucho talento. No es una frase hecha, es una realidad. Es de justicia reconocerlo, porque detrás de cada proyecto empresarial hay un proyecto de vida. Hay muchas horas robadas a la esfera personal y muchos desvelos por mantener un equipo en pie. Muchas horas de formación y aprendizaje. De arriesgar. De cuadrar excels. De apasionarse por lo que uno hace.

El éxito hay que trabajarlo, eso es innegable, y cada uno en su esfera sabe cómo pulir el resultado, pero todos coincidimos en que no hay fórmulas mágicas, solo ganas, esfuerzo e ilusión.

Eso se traduce en mi caso – y en el de muchos – en vivir sincronizado a una agenda que es casi como una extensión de mi cuerpo. Puede resultar agobiante asomarse a ella, pero no encontrar un hueco fácilmente en esa agenda de un alcalde es una excelente señal. Porque eso significa que estamos trabajando intensamente, pero sobre todo significa que la ciudad no para, que hay muchísima gente con ideas que quiere poner en marcha, que busca a las administraciones como apoyo o que simplemente necesita ser escuchada y compartir sus logros.Y ahí me vais a encontrar siempre.

Cada uno puede entender su profesión de una manera, pero creo que todos coincidimos en querer lo mejor para Cáceres. Llevamos un año al frente del Ayuntamiento de Cáceres y en este tiempo creo que podemos decir que hemos sentado las bases para conseguir lo que necesitamos para nuestra ciudad: que crezca, que se quite complejos, que apunte bien alto.

Sabéis que estamos a pie de calle con las pequeñas empresas, pero también que estamos trabajando en ordenar y acondicionar polígonos como Charca Musia y Capellanías. Asimismo, estamos a punto de poder anunciar la disposición de suelo industrial para que se instalen nuevas empresas. Porque muchos necesitáis crecer y además queréis crecer en Cáceres, lo cual me alegra enormemente.

Hace pocos días precisamente fui a visitar las instalaciones de INCALEXA, - a quienes quiero felicitar desde aquí por el premio que hoy reciben como Empresarios Extremeños del año 2024 -. Me comentaban cómo en cinco años habían experimentado un crecimiento exponencial; lo mejor, es que piensan seguir ensanchando horizontes y nosotros acompañándoles en ese despegue.

Felicidades también para proyectos empresariales tan consolidados y que son todo un símbolo para Extremadura como los de Hierros Díaz o Anastasio Marcos, nuestro querido ‘Tío Picho’.

Enhorabuena a esa apuesta por la innovación en el campo de Greenfield Tecnologies y a Eugenia Benaín, que es todo un ejemplo de cómo una buena gestión no depende del sector en el que uno se mueva.

Mi reconocimiento también a esas exquisitas frambuesas con sello Haneman de Jaraíz de la Vera de Agrocongelados La Cuerva y especialmente a Paula Campón Ordiales, Premio a la Joven Promesa, como mejor expediente de la Universidad de Extremadura.

Es una satisfacción enorme contar con tanto talento entre nosotros para poder decir alto y claro que Cáceres tiene futuro y que la agenda del alcalde está disponible para atenderos - siempre que haya hueco -, para ver cómo todo ese potencial se convierte en proyectos reales.

*Rafael Mateos es alcalde de Cáceres.