Badajoz, ciudad empresarial

Badajoz está a la cabeza de la creación de empresas en la región, no en vano, el crecimiento en el último año se sitúa en un porcentaje superior al 90% con respecto al ejercicio anterior. La ciudad sigue creciendo y este año ha alcanzado su máximo histórico en número de habitantes. La ciudad crece y con ella su tejido empresarial.

Desde estas líneas quiero aprovechar para trasmitir mi más sincera enhorabuena a los premiados de esta edición y agradecer a El Periódico Extremadura por mantener esta interesante iniciativa y superarse año tras año en la organización de estos premios que ya cumplen su 29 edición y que ponen el foco en quienes dedican su vida a proyectos cuyo impacto en la sociedad es tan positivo, no solo en lo que a generación de riqueza se refiere, sino en los beneficios sociales y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Feria del Caballo y el Toro en Ifeba. / EL PERIÓDICO

Empresas que destacan por su asentada trayectoria empresarial, empresarios que hacen gala de ser extremeños más allá de nuestras fronteras, grandes empresas, pymes, empresas familiares, empresarios por tradición familiar, empresarias innovadoras, jóvenes talentos… todas ellas, nuestras empresas, son el motor de nuestra sociedad. Un motor que impulsa nuestro día a día, nuestro presente y nuestro futuro.

Estamos en una época de oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas. Desde las administraciones tenemos la responsabilidad de apoyar a los empresarios y emprendedores de la región. Hay que facilitarles la vida, bajar la presión fiscal e intentar incentivar la iniciativa privada y además hay que fomentar la colaboración empresarial para avanzar. Desde el Ayuntamiento de Badajoz estamos firmemente convencidos de que los empresarios son un pulmón para la ciudad y por ello, vamos a seguir apostando por este sector.

En nuestra ciudad y es algo que hago extensivo a la región, existe talento y existen empresas que son referentes. Además, vienen empujando una nueva generación de jóvenes emprendedores que están dispuestos a cambiar el modelo y cambiar la forma de hacer las cosas. Esa valentía es necesaria, siempre apoyada en el talento y la formación adecuadas.

A nivel comercial, contamos con las ventajas que nos aporta nuestra situación transfronteriza. Badajoz es la puerta abierta a Portugal y de esta circunstancia los empresarios cada vez son más conscientes.Los entornos fronterizos son espacios de gran actividad como consecuencia del intercambio y de la complementariedad de las economías y servicios que se prestan a uno y otro lado de las fronteras.Debemos seguir trabajando para convertir la zona transfronteriza del entorno de la capital pacense y de la región, en un espacio de dinamismo empresarial a nivel internacional.

Suelo y necesidades

En Extremadura tenemos suelo, que favorece el desarrollo industrial y tenemos energía. Somos una región rica en recursos naturales y disponemos de la infraestructura necesaria para acoger proyectos, de todos los ámbitos y sectores. Y también tenemos necesidades. Necesidades históricas, que yo, desde mi posición como alcalde de la ciudad, no me voy a cansar de reivindicar. Necesidades como una terminal de carga en el aeropuerto de Badajoz para facilitar a los empresarios extremeños la exportación de sus productos. Tenemos déficits eninfraestructuras que impiden que Extremadura no pueda traer proyectos aún más grandes y aprovechar las inversiones que vengan acompañadas de empleo de calidad y que garanticen un futuro industrial a la región y a la ciudad.

Cambiar de mentalidad en cuanto a lo empresarial es un reto al que desde aquí nos sumamos. Los empresarios deben ser protagonistas y es nuestra tarea apoyarles y acompañarles en ese camino.

Un reto al que debemos unir el de la formación de perfiles profesionales, lograr la excelencia que permita poder tener un capital humano a disposición de los empresarios. Ayudar a la creación de talento y por supuesto, a que ese talento se quede en casa. No queremos ser exportadores sino importadores.

Yo soy optimista, porque sé que en Badajoz hay gente con talento, empresas ya consolidadas y también gente con proyección de futuro. Badajoz no para y pienso firmemente, que estamos en el camino correcto.

*Ignacio Gragera es alcalde de Badajoz