Diversificación y sostenibilidad: El compromiso de Laura Otero

El Grupo Laura Otero es todo un referente en la empresa extremeña por su diversificación y sostenibilidad. Con Eugenio Manzano como CEO, cuenta actualmente con 80 empleados distribuidos entre las diversas firmas que lo componen. Este conglomerado incluye dos empresas en el sector de la electricidad: Energía Miajadas S.L. y Laura Otero Instalaciones SLU. Además, en 2010 se fundó Miajadas Telecom S.L.U., que se encarga de satisfacer las demandas del mercado en desarrollos tecnológicos y telecomunicaciones. Esta empresa gestiona toda la red de fibra óptica en las localidades donde se suministra energía eléctrica, ofreciendo servicios de internet por fibra óptica, contenidos de TV, telefonía fija y móvil a través de la operadora TRIUNFOTEL.

El grupo también incluye una empresa del sector servicios, Zaqaru S.L.U., y otra del sector alimenticio, Pastovelia, que es la única quesería con un centro de interpretación de la Torta del Casar en sus instalaciones. Pastovelia, que forma parte de la D.O. Torta del Casar, produce artesanalmente varios tipos de quesos de oveja.

Productos de Pastovelia. / EL PERIÓDICO

En el sector de la hostelería, el grupo ha inaugurado recientemente Finca La Desa, un complejo turístico-gastronómico que incluye un hotel con 24 habitaciones y un restaurante-cafetería. Este establecimiento se especializa en carnes y pescados a la brasa, elaborados por el chef Guti Moreno, y ofrece una selección única de vinos en la región, con más de 300 referencias seleccionadas por el sumiller y jefe de sala Mario Fernández.

Proyectos a medio plazo en el sector eléctrico

El Grupo Laura Otero tiene varios proyectos en curso para responder a la demanda de energía eléctrica por parte de industrias como fábricas de almendras, almazaras, puntos de recarga para vehículos eléctricos, hoteles e industrias alimentarias que desean aumentar su potencia. Además, se están desarrollando nuevos proyectos de generación de biogás, que requieren una gran demanda de energía eléctrica.

Para atender estas solicitudes, se ha solicitado un punto de acceso y conexión con REE a 220 KV, la construcción de una línea aérea de alta tensión a 132 KV y una nueva subestación de 132/45 KV. También se están repotenciando las redes de media y baja tensión para futuras instalaciones de generación fotovoltaica o de otras fuentes como biomasa, siempre que Red Eléctrica de España (REE) lo autorice.

Grupo Laura Otero. / EL PERIÓDICO

Concienciación con las energías limpias

El Grupo Laura Otero siempre ha estado comprometido con minimizar el impacto energético en el entorno. A pesar de que las infraestructuras necesarias para la energía eléctrica, como redes aéreas, centros de transformación y subestaciones, dejan huella en el terreno, se esfuerzan por concienciar a los usuarios sobre los beneficios de las energías limpias. Las plantas fotovoltaicas y eólicas también tienen un impacto visual, pero son necesarias.

Convencer a la población para que instale paneles fotovoltaicos en sus techos no siempre es fácil debido al coste inicial, aunque pueden amortizarlo rápidamente. Las comunidades energéticas pueden ser una solución para quienes viven en edificios de varias plantas y no pueden instalar paneles individualmente. La energía distribuida genera menores pérdidas por transmisión, aunque se necesitan otras fuentes de generación de apoyo cuando no hay sol o viento.

Proyectos en energía fotovoltaica

El Grupo Laura Otero cuenta con siete plantas fotovoltaicas sobre cubierta, con una potencia total instalada de 0.22 MWp. Junto con otros socios, han construido varias plantas sobre suelo, disponiendo actualmente de 4 MWp en servicio. Además, están desarrollando proyectos de nuevas plantas solares en la región, que se pondrán en marcha en los próximos años.

Hotel La Torre y eficiencia energética

En 2021, el Grupo Laura Otero adquirió el Hotel La Torre, ahora conocido como Hotel-Restaurante Finca La Desa. Este proyecto se ha diseñado para ser energéticamente eficiente, implementando desde el inicio un plan de concienciación ecológica mediante la instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas domóticos para el ahorro de consumo eléctrico en el complejo.