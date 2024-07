Paula Campón Ordiales: «La formación y la valentía son claves para cualquier emprendimiento»

¿Cómo te sientes al recibir el premio Joven Promesa de los Premios Empresario Extremeño del año 2024?

Me siento muy halagada y agradecida. Halagada por ser la elegida entre otros muchos jóvenes extremeños y agradecida por recibir tal reconocimiento académico en el día que se conmemoran los Premios Empresario Extremeño.

¿Qué crees que ha sido clave para que recibieras este reconocimiento?

Creo que ha sido crucial el empeño en dar lo mejor de mí en todo aquello que emprendo. En este caso, mis estudios de doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo. Sin olvidar la capacidad de esfuerzo y la perseverancia que he ido desarrollando desde mis estudios más tempranos hasta mi etapa laboral.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío en tu trayectoria profesional hasta ahora?

Mi mayor desafío es realizar lo mejor posible el trabajo que desempeño en la empresa en la que trabajo (KPMG) desde hace más de un año. El área de la consultoría es un reto y un aprendizaje constante, pues me enfrento a requerimientos que desconozco y ello supone un esfuerzo añadido a la par que un aprendizaje enriquecedor.

¿Cómo ves el futuro del emprendimiento en Extremadura?

El futuro en nuestra región, después de mi labor como becaria en la Cámara de Comercio de Cáceres, lo veo más esperanzador. Aún nos queda mucho trabajo por realizar, sin embargo, de la mano de esta entidad, se están realizando pequeños cambios en la actitud y en el emprendimiento para que el futuro mejore.

¿Qué proyectos tienes en mente a corto y largo plazo?

Es una pregunta compleja. Como he dicho anteriormente, el trabajo que realizo es exigente y mi carrera está empezando, lo que me aporta muchas expectativas. Actualmente, me gustaría aprender lo máximo posible dentro de mi área y potenciar mi curva de aprendizaje.

¿Qué consejo darías a los jóvenes extremeños que quieren emprender?

A los jóvenes extremeños les daría el mismo consejo que en su día mi profesor de Economía me transmitió, esto es «cuanto más se sufre más cerca se está de la recompensa». Es necesario que se formen lo mejor posible dentro y fuera de España, que aprendan correctamente dos idiomas, que trabajen en varios lugares y después apliquen todo ese know-how adquirido a mejorar nuestra tierra.

¿Cómo ha influido tu formación académica en tu éxito profesional?

Ha sido determinante. El hecho de haber cursado un doble grado, haber estudiado un año en Irlanda y la certificación del C1 en inglés me han traído hasta aquí. Se necesita formación reglada para trabajar en empresas del sector privado donde la competencia es una realidad.

¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas y debilidades del tejido empresarial en Extremadura?

Considero que las principales debilidades de Extremadura son la fragilidad estructural de nuestro tejido productivo, la falta de industrialización e infraestructuras y por ende, de inversión y emprendedores. Por su parte, creo que el limitado desarrollo industrial supone asimismo un potencial inherente para que, con los proyectos que están surgiendo y desarrollándose, Extremadura pueda abanderar la industrialización que necesita.

¿Qué papel crees que juegan las mujeres en el ámbito empresarial de Extremadura?

No haría distinción entre hombres y mujeres, pues creo que todos juegan un papel determinante. Las premisas más importantes son la formación y la valentía para realizar cualquier emprendimiento. No obstante, actualmente tenemos a una mujer como presidenta de la Junta de Extremadura y otras más que la acompañan en su gobierno en otras carteras como Hacienda, Agricultura, etcétera, por tanto, su relevancia es destacada en la región.

¿Cómo crees que podrían mejorarse las oportunidades para los jóvenes emprendedores en tu región?

Como ya mencioné en la pregunta sobre los jóvenes, que nuestra formación nos permita dar el paso de emprender. El sistema educativo español debería cambiar en ciertos aspectos para conseguir ese fin.